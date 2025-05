L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, su proposta dell’assessorato al turismo, approva due importanti progetti per il Borgo Antico: la realizzazione dei primi tre murales e l’installazione della nuova cartellonistica turistica, che guiderà il turista alla scoperta della parte storica della città e racconterà i numerosi monumenti.

I primi tre murales saranno realizzati dall’artista Paolo Di Cataldo noto per la realizzazione di numerosi interventi nei centri storici del Gargano, lo street artist ha anche partecipato al progetto della Regione Puglia per la riqualificazione della Laguna di Varano con la realizzazione di cinque opere e ha partecipato al progetto di riqualificazione “Borghi in Calabria” realizzando due opere murales a Castelsilano (Kr). I tre temi sviluppati sono un omaggio a Lucio Dalla che frequentava il centro storico, in modo particolare la casa del sindaco di Padre Pio, Francesco Morcaldi, un omaggio al vento, la “voria”, e un omaggio all’acqua e alle storiche fontanine dell’acquedotto pugliese. Tre temi in pieno rispetto del genius loci, frutto della sua storia, cultura, ambiente e della sua relazione con chi lo abita.

«Riqualificare il nostro Borgo Antico è una delle nostre priorità, dopo pochi mesi dal nostro insediamento approviamo questo importante progetto di promozione turistica- dichiara il sindaco Filippo Barbano- il percorso è ancora lungo, la nostra idea è quella di favorire anche un ripopolamento e nuove attività commerciali. Con questi due progetti si favoriranno le visite e la scoperta della nostra storia, a breve partirà anche il progetto dell’apertura delle sette chiese».

«Dopo l’acquisto delle luminarie, dei rosoni per Corso Regina Margherita, questi due progetti arricchiranno notevolmente il nostro centro storico, la nuova cartellonistica guiderà il turista alla scoperta di chiese, stradine e scorci unici, un progetto che sarà anche digitale. Le tre opere che verranno realizzate da Di Cataldo contribuiranno, concretamente, alla rigenerazione estetica dei luoghi che sono stati individuati- aggiunge l’assessore al Turismo e cultura, Gennaro Tedesco. I tre temi che sono stati sviluppati nascono dalla necessità di omaggiare le nostre tradizioni, la storia, individuando nell’arte uno strumento potente di comunicazione».