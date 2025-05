Aeroporto di Foggia, aprile da record: crescita passeggeri senza sosta

FOGGIA – Un altro mese da record per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia.

Secondo le prime stime, aprile 2025 si chiude in linea con le eccezionali percentuali di riempimento già registrate nei primi tre mesi dell’anno, segnando una performance nettamente superiore rispetto allo stesso periodo del 2023 e 2024.

L’affluenza di passeggeri continua a crescere, consolidando lo scalo foggiano come punto di riferimento per il traffico aereo nella Capitanata.

Rispetto a un anno fa, l’incremento dei voli settimanali da e per Foggia non ha inciso sul tasso medio di riempimento, che resta elevato: l’aumento dell’offerta è stato assorbito dalla domanda crescente.

Tuttavia, gli operatori segnalano che il “Gino Lisa” si sta avvicinando a una soglia massima di traffico mensile, oltre la quale sarà difficile crescere senza ampliare ulteriormente il numero di collegamenti.

Per questo, si guarda ora a un potenziamento della rete di voli come leva per sostenere il trend positivo anche nei prossimi mesi.

Intanto, gli utenti vengono invitati a continuare a scegliere lo scalo foggiano, il cui futuro — sottolineano gli operatori — dipende proprio dalle scelte dei viaggiatori.