ERIGNOLA (FOGGIA) — Scosse nell’assetto del Consiglio comunale di Cerignola. Leonardo Cirulli, consigliere eletto nelle fila della lista “Bonito Sindaco”, ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni, depositando la comunicazione al Protocollo generale del Comune.

Una decisione motivata da “esigenze personali e impegni professionali”, come spiegato dallo stesso Cirulli.

Le dimissioni arrivano in un momento delicato per la maggioranza, dopo due sedute consiliari andate deserte in cui era in discussione il cruciale documento di bilancio.

L’uscita di scena di Cirulli apre ora il tema della sostituzione.

Secondo le prime indiscrezioni, a subentrare potrebbe essere Vincenzo Marinaro, primo dei non eletti nella stessa lista civica.

Tuttavia, qualora Marinaro dovesse rinunciare all’incarico, il seggio vacante potrebbe toccare a Savino Bonito, figlio del sindaco Francesco Bonito.

Una prospettiva che rischia di alimentare nuove polemiche politiche, vista la figura di Bonito junior, già al centro di discussioni durante l’attuale amministrazione.

Nel frattempo, resta da capire come la maggioranza intenderà ricompattarsi in vista delle prossime sfide in aula.

