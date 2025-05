Comune di Manfredonia: pubblicata la graduatoria per l’attribuzione dei differenziali stipendiali relativi all’anno 2023

Il Comune di Manfredonia, con Determinazione Dirigenziale n. 781 del 29 aprile 2025, ha ufficializzato la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei differenziali stipendiali relativi all’anno 2023, in applicazione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali 2019-2021 e nel Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2023-2025. La misura rappresenta uno degli strumenti previsti per il riconoscimento della progressione economica orizzontale (PEO) all’interno delle aree professionali, così come delineato dagli articoli 14 e 15 del CCNL e CCI di riferimento. Le progressioni sono finalizzate a valorizzare il personale in servizio attraverso l’attribuzione di incrementi economici correlati alla performance e all’esperienza professionale maturata.

Le risorse disponibili e la ripartizione dei beneficiari

L’intervento è stato finanziato con le risorse stabili del fondo decentrato per l’esercizio 2023, per un ammontare complessivo di 55.000 euro. In sede di contrattazione decentrata, svoltasi il 12 dicembre 2024, è stata definita la distribuzione dei differenziali tra le aree professionali, secondo i criteri stabiliti dal contratto nazionale.

La ripartizione ha previsto:

Area Operatori: 1 beneficiario, per un differenziale annuo lordo di € 550,00.

Area Operatori Esperti: 12 beneficiari, ciascuno con un differenziale di € 650,00.

Area Istruttori: 17 beneficiari, con un incremento di € 750,00.

Area Funzionari ed Elevata Qualificazione: 10 beneficiari, con un riconoscimento di € 1.600,00.

I criteri di valutazione

Le progressioni economiche sono state assegnate sulla base di una graduatoria formulata all’interno di ciascuna area, secondo criteri oggettivi e trasparenti. Il punteggio massimo conseguibile era pari a 200 punti, suddivisi tra due ambiti principali: Valutazione della performance individuale (fino a 120 punti), calcolata sulla base della media delle ultime tre annualità disponibili, in un intervallo che assegna il punteggio massimo a chi ha ottenuto una valutazione media pari a 100, e il minimo (60 punti) per una media pari a 50. Sotto tale soglia, il punteggio assegnato è pari a zero.

Esperienza professionale (fino a 80 punti), determinata in relazione all’anzianità maturata nello stesso profilo o equivalente, anche presso altre amministrazioni dello stesso o diverso comparto. Il punteggio è attribuito secondo la seguente griglia: 80 punti per un’anzianità tra 16 e 20 anni, 48 per 11-15 anni, 24 per 6-10 anni e 8 per 1-5 anni. Sono stati ammessi alla selezione i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione comunale al 31 dicembre 2022. Restano esclusi coloro che, alla medesima data, risultavano in aspettativa non retribuita per incarico dirigenziale.

Iter procedurale e scadenze

La graduatoria è stata redatta dagli uffici competenti sulla base della documentazione disponibile e approvata con il provvedimento dirigenziale sopra citato. Attualmente, essa ha carattere provvisorio, e sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, durante i quali i dipendenti interessati potranno presentare osservazioni o istanze di riesame. Trascorso tale termine, in assenza di rilievi fondati, la graduatoria acquisirà valore definitivo e si procederà con l’attribuzione effettiva dei differenziali stipendiali e il conseguente riconoscimento economico a favore dei dipendenti collocati in posizione utile.