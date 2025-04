Foggia, approvato il Rendiconto 2024: avanzo di oltre 18 milioni di euro. “Risorse subito al servizio della città”

Il Consiglio Comunale di Foggia, riunito nella seduta del 30 aprile 2025, ha approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2024. Il documento contabile evidenzia un avanzo di amministrazione pari a oltre 18 milioni di euro, un risultato considerato significativo dai rappresentanti istituzionali sia sotto il profilo contabile che politico. Ad esprimere soddisfazione per il via libera al rendiconto è stato in particolare il gruppo consiliare CON FOGGIA unito, che ha votato a favore del provvedimento, rimarcando il valore strategico dell’avanzo registrato: «Da domani – hanno dichiarato i consiglieri Achille Capozzi, Pasquale Ciruolo e Antonello Rizzi – saremo al lavoro insieme alla Giunta e alla Sindaca per mettere a frutto queste risorse in modo concreto, utile e visibile per tutta la cittadinanza».

Tra le priorità già tracciate: il rifacimento di strade e marciapiedi, la cura del verde pubblico, interventi di rigenerazione urbana e il miglioramento dei servizi essenziali. Obiettivi che, secondo i promotori del voto favorevole, «devono tradursi in cantieri, opere e servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita dei foggiani». L’avanzo, spiegano dal gruppo CON FOGGIA unito, non rappresenta solo un risultato contabile, ma un’occasione per rilanciare la programmazione amministrativa della città: «Siamo convinti – ha dichiarato il segretario cittadino Gianni De Rosa – che questa disponibilità finanziaria vada gestita in maniera partecipata, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà produttive per costruire insieme una Foggia più moderna e inclusiva».

Nelle prossime settimane, l’Amministrazione comunale punta ad avviare un confronto trasparente con la città, anche attraverso strumenti di consultazione pubblica, per definire in modo condiviso le linee di intervento da attuare. Con l’approvazione del rendiconto, si apre quindi una nuova fase per l’Ente. Una fase in cui – come sottolineano i consiglieri – le parole dovranno lasciare spazio ai fatti e alle risposte concrete alle esigenze del territorio.