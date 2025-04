FOGGIA – Segnali di resilienza e dinamismo arrivano dal sistema economico della provincia di Foggia, che nel primo trimestre del 2025 conferma una tenuta complessiva nonostante il contesto globale complesso. Secondo i dati diffusi da Unioncamere e InfoCamere, il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni d’impresa si attesta a -123 unità, pari a un tasso di variazione del -0,18%. Un dato leggermente negativo, ma in miglioramento rispetto al -0,21% dello stesso periodo del 2024, che evidenzia una maggiore capacità del tessuto imprenditoriale locale di adattarsi alle difficoltà economiche.

Il trend rispecchia un andamento nazionale in fase di ripresa: in Italia, infatti, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è sceso da -10.951 imprese nel primo trimestre 2024 a -3.061 nel 2025, con un tasso di variazione dello stock del -0,05%, tra i meno negativi dell’ultimo decennio. Ma è soprattutto sul fronte dell’occupazione che la Capitanata si distingue. Tra il 2023 e il 2024, la provincia ha registrato un incremento degli occupati del +4,3%, quasi il triplo rispetto alla media nazionale (+1,5%). Un risultato di assoluto rilievo, che conferma la capacità del territorio di generare lavoro anche in un periodo congiunturale incerto.

Le previsioni per il secondo trimestre 2025 sono ancora più promettenti: tra aprile e giugno, le imprese foggiane prevedono un aumento delle assunzioni del +12,3% rispetto allo stesso trimestre del 2024, a fronte di una crescita nazionale più contenuta (+1,9%). Un risultato trainato soprattutto dalla stagionalità legata ai comparti agricolo, turistico e dei servizi, che in primavera ed estate rappresentano un volano occupazionale per il territorio. Dal punto di vista strutturale, si segnala un’evoluzione del sistema imprenditoriale locale verso forme più solide: le società di capitale crescono del +1,11%, confermando una tendenza verso modelli organizzativi più strutturati. In flessione, invece, le ditte individuali, che perdono 273 unità, e ancor di più le società di persone, che registrano un calo del -0,69%, segnale delle difficoltà di queste forme giuridiche in un mercato sempre più competitivo.

Un’ombra sul quadro complessivo arriva però dalle esportazioni. Tra il 2023 e il 2024, la provincia ha registrato un calo del -13,8%, molto più marcato rispetto alla media nazionale (-0,4%). Un dato che evidenzia la fragilità del sistema produttivo foggiano nei mercati esteri, e pone interrogativi sulla competitività internazionale del territorio.