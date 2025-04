Provvedimenti di circolazione e misure di sicurezza per il Primo Maggio a Parco San Felice

Dopo il successo della precedente edizione torna quest’anno il Primo Maggio a Foggia a Parco San Felice. Un appuntamento che punta a coinvolgere l’intera città tra musica dal vivo e spunti di riflessione legati al mondo del lavoro.

L’evento gratuito, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia in collaborazione con Puglia Culture e la partecipazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, prenderà il via alle 11,00 del mattino per concludersi a tarda sera.

Per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che parteciperanno alla manifestazione, l’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia ha adottato dei provvedimenti di circolazione in tutta l’area limitrofa al Parco.

In particolare giovedì 1 maggio, a partire dalle 9:00 e sino al termine dell’evento, è stata disposta l’istituzione del Divieto di Sosta “Rimozione Forzata” e la chiusura al traffico veicolare delle seguenti vie:

• Viale Candelaro tratto compreso tra Via L. Pinto e Via L. Rovelli;

• Via Ugo la Malfa tratto compreso tra Via L. Rovelli e Via C. Baffi;

• Via C. Baffi tratto compreso tra Via V. Acquaviva e Via U. La Malfa.

Inoltre, con una ordinanza sindacale, sono state previste una serie di misure di sicurezza urbana a tutela dell’incolumità: Nel dettaglio:

• il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori di vetro o in lattine. Come sempre in questi casi, nell’area interessata alla manifestazione potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo.

• il divieto di introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti, nell’area interessata alla manifestazione

• l’obbligo di utilizzo di guinzaglio corto e museruola, per i cani introdotti nell’area dell’evento

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni adottate nel provvedimento.