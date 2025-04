FOGGIA — Si giocherà regolarmente a porte aperte la gara di ritorno dei play out tra Foggia e Messina, in programma sabato 17 maggio alle ore 15 allo stadio Zaccheria.

A confermarlo è l’assessore comunale allo Sport, Domenico Di Molfetta, che ha chiarito come, questa volta, sarà l’attuale proprietà rossonera a farsi carico delle spese per l’organizzazione dell’evento.

Una soluzione diversa rispetto all’ultima sfida casalinga della stagione regolare, quando i costi erano stati coperti dall’amministrazione comunale.

Intanto la squadra, affidata ad Antonio Gentile, ha ripreso ieri gli allenamenti.

Il gruppo lavorerà fino a sabato prima di concentrarsi sulla sfida di andata in programma in riva allo Stretto.

Attorno alla squadra si respira un clima di attesa e tensione: l’ambiente prova a compattarsi in vista di una doppia sfida che si preannuncia decisiva non solo per il destino sportivo del club, ma anche per il futuro societario.

Il cambio di proprietà, infatti, resta subordinato alla permanenza in Serie C, obiettivo che passa necessariamente per il superamento di questo delicato spareggio salvezza.

Lo riporta telesveva.it