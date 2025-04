La concittadina Arcangela de Vivo è una delle nuove AMBASCIATRICI DELLA PACE internazionali: la nomina è di pochi giorni fa ed è avvenuta in Portogallo, per l'esattezza a Porto.

ARCANGELA DE VIVO NOMINATA AMBASCIATRICE INTERNAZIONALE DELLA PACE. I RALLEGRAMENTI DELL’A.C.

La concittadina Arcangela de Vivo è una delle nuove AMBASCIATRICI DELLA PACE internazionali: la nomina è di pochi giorni fa ed è avvenuta in Portogallo, per l’esattezza a Porto, dove per tre giorni si è tenuto un lungo incontro che ha coinvolto Living Peace e COSTRUIAMO GENTILEZZA, enti accomunati da un percorso comune sinergico per la pace.

“Alla nostra concittadina – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo e il Vice Sindaco con delega alla Cultura Anna Paola Giuliani – indirizziamo i sensi di rallegramento dell’intera Amministrazione Comunale per questa importante nomina che testimonia il grande apporto da sempre profuso nel tessuto sociale cittadino, di cui l’amica Arcangela è parte davvero attiva, sia come Ambasciatrice di Pace che come presidente dell’Associazione Gentilezza è Cultura e presidente della Consulta delle Associazioni. Ad Arcangela i più fervidi auguri di buon lavoro”.

“Sono stati tre giorni di intense emozioni e di molti incontri – dichiara la neo Ambasciatrice de Vivo – tutto magistralmente coordinato dallo staff di Living Peace con il suo ideatore Carlos Palma. Presente la presidente mondiale degli ambasciatori della pace madame Gabrielle Simond per la nomina dei nuovi ambasciatori di pace. Living Peace è un progetto a respiro internazionale e si avvale di diversi partner per la diffusione della cultura della pace, dando vita ad attività che coinvolgono sempre più giovani. Nell’ambito della tre giorni si è tenuto un convegno scientifico con interessanti contributi sull’utilizzo del dado della pace e di altri dadi utilizzati nelle varie situazioni di conflitto. Poi la presentazione del progetto Costruiamo Gentilezza in plenaria ed esposizione di due posters con la sottoscrizione del Patto di adesione di Living Peace al progetto Costruiamo Gentilezza. La stessa Living Peace ha organizzato un convegno con il racconto delle esperienze da varie parti del mondo e con laboratori che hanno evidenziato che spesso si utilizzano le stesse buone pratiche per la diffusione della pace e della gentilezza. Infine la toccante cerimonia di nomina degli Ambasciatori della pace e come momento saliente la presentazione del progetto Costruiamo Gentilezza e Associazione Gentilezza è Cultura di San Severo. Siamo davvero molto soddisfatti”.

