Manfredonia, cori durante il minuto di silenzio per il Papa: multa salata e condanna del club

Durante il minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, osservato prima del fischio d’inizio tra Manfredonia e Brindisi, una parte della tifoseria sipontina ha intonato cori e insulti che hanno suscitato sdegno e condanne unanimi. Il comportamento, ritenuto gravemente irrispettoso, è costato al club una multa salata di 2.000 euro, inflitta dal Giudice Sportivo.

Questa sanzione porta il totale delle multe stagionali per il Manfredonia a 34.000 euro. Ma oltre alla questione economica, l’episodio ha sollevato anche una forte reazione sul piano simbolico e morale. Il club ha preso una netta posizione pubblica, condannando fermamente il gesto.

In un comunicato ufficiale, il Manfredonia ha parlato di “un gesto che offende il rispetto delle regole e delle persone, danneggiando l’immagine non solo della squadra, ma dell’intero contesto sportivo e cittadino”. La società ha poi ribadito i valori su cui si fonda il progetto biancoceleste: rispetto, inclusione e crescita condivisa con la comunità. “Il nostro obiettivo è isolare chi continua a confondere il tifo con l’intolleranza – si legge nel comunicato – perché l’amore per questi colori non può prescindere dal rispetto per gli altri”.

Il Manfredonia ha concluso il comunicato ribadendo l’intenzione di difendere questi principi, lavorando per un ambiente sportivo sano, credibile e degno della storia e dell’identità della città. (Fonte: tuttocalciopuglia.com)