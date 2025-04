Manfredonia, il sindaco in affanno tra silenzi e divisioni: il Consiglio Comunale fotografa una maggioranza confusa

C’era una volta un sindaco. Così potrebbe iniziare il racconto – amaro più che fiabesco – di quanto accaduto nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, trasmessa in diretta video. Un’assemblea che ha mostrato, ancora una volta, l’immagine di un primo cittadino solo, silenzioso, incapace di esercitare pienamente il proprio ruolo di guida e sintesi di una maggioranza che appare sempre più disorientata e politicamente contraddittoria.

La scena che si ripete è ormai nota: una maggioranza numericamente ampia ma politicamente frammentata, incapace di seguire con coerenza una linea amministrativa chiara, e un sindaco che fatica a imporsi anche su questioni strategiche per il futuro della città. Emblematico, in tal senso, il caso della proposta avanzata dal consigliere Totaro – con il sostegno convinto delle opposizioni – per il potenziamento e la modernizzazione della rete ferroviaria cittadina. Un’iniziativa concreta, radicata nelle esigenze reali del territorio e sostenuta da ampi settori della cittadinanza. Eppure, anche di fronte a un consenso trasversale, il primo cittadino ha scelto la via dell’ambiguità, lasciando spazio a incertezze e mancate prese di posizione.

Le difficoltà non sono solo tecniche, ma anche e soprattutto politiche. A pesare è una maggioranza divisa, spesso animata da personalismi e scontri interni, che fatica a trovare una visione condivisa persino sui grandi temi di attualità – dalla pace all’autodeterminazione dei popoli, dalla tutela dei più deboli alla gestione dei servizi locali. In questo scenario, la debolezza del sindaco si riflette inevitabilmente anche sull’azione amministrativa, rallentata da continui tentennamenti e da un clima di crescente sfiducia. A complicare ulteriormente il quadro, il silenzio di una parte della stampa locale, che in passato si era distinta per spirito critico e indipendenza, e che oggi sembra disorientata di fronte all’evidente stallo istituzionale.

Una domanda serpeggia tra i banchi del Consiglio e nei corridoi del Palazzo di Città: chi sono davvero i “potenti” di oggi? I consiglieri che votano tutto senza discutere? Gli assenti cronici? Gli assessori più attenti ai social che ai dossier? O i funzionari che ostacolano l’azione dell’opposizione con atteggiamenti poco trasparenti? Quel che è certo è che il tempo dell’attesa sembra essere finito. Cresce la richiesta, dentro e fuori dall’aula, di un cambio di passo deciso, di una guida capace di restituire credibilità alle istituzioni locali. A chiederlo sono i cittadini, ma anche gruppi consiliari come Città Protagonista, che in aula hanno invitato il sindaco a scegliere da che parte stare, con chiarezza e responsabilità.

Il messaggio è forte e diretto: «Si svegli dal torpore. Si riprenda la fascia e il ruolo di garante di tutti i cittadini. Trovi il coraggio – se lo ha – di restituire trasparenza alla vita pubblica e di allontanare i poteri opachi che si muovono dietro le quinte». Il tempo della narrazione è finito. Ora è il tempo dei fatti. Anche perché – come nei finali più malinconici – “C’era una volta…” rischia di diventare davvero “e forse non ci sarà mai più”.

CITTÀ PROTAGONISTA

Movimento civico