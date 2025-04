Manfredonia, il sindaco isolato: ancora tensioni in consiglio comunale

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il sindaco c’è, ma non si vede. E quando si vede, appare sempre più solo.

La seduta del consiglio comunale del 18 aprile ha offerto nuove immagini di una maggioranza allo sbando, lasciando impressa nella memoria collettiva la scena di un primo cittadino abbandonato dai suoi stessi alleati, mentre nelle stanze adiacenti si consumavano scontri interni e l’aula restava deserta.

Nemmeno le festività pasquali hanno portato tregua politica a Domenico La Marca, che ieri si è trovato di nuovo in balia dei partiti che teoricamente dovrebbero sostenerlo.

Stavolta il caso è esploso attorno alle due mozioni sulla pace in Medio Oriente: una presentata da un consigliere di maggioranza, l’altra da un esponente dell’opposizione.

Il sindaco, davanti ai microfoni, aveva promesso di farsi promotore di un documento unitario: «Il consiglio non può dividersi su un tema così importante», aveva dichiarato con fermezza. Parole che avevano raccolto consensi trasversali, segnalando un possibile momento di coesione politica.

Ma il ritorno in aula ha mostrato ben altro scenario. Lo stesso La Marca ha dovuto ammettere il fallimento della sua mediazione: nessun accordo raggiunto, nessuna sintesi.

Alla fine, il sindaco ha votato a favore di una sola mozione e si è astenuto sull’altra, sostenuta dai consiglieri di opposizione.

Il risultato è stato l’ennesima fotografia di un’amministrazione paralizzata da fratture interne.

«È l’ennesima conferma dell’incapacità del sindaco di orientare una maggioranza che non lo segue nemmeno su questioni cruciali come la pace tra i popoli», attaccano i consiglieri di Forza Italia, che parlano apertamente di “solitudine disonorevole” per La Marca, a dieci mesi dall’insediamento.