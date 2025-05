Manfredonia. Matrimoni civili anche fuori dalla Casa Comunale: la Giunta approva nuove sedi distaccate (NOMI)

Con delibera approvata all’unanimità, la Giunta Comunale ha dato il via libera all’istituzione di nuove sedi distaccate dell’Ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili, individuando tre strutture private di particolare rilievo storico, paesaggistico e architettonico. La decisione rientra nel quadro normativo già tracciato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 3 del 4 marzo 2020, che aveva modificato il Regolamento Comunale prevedendo la possibilità di celebrare matrimoni anche in luoghi diversi dalla sede municipale, purché riconosciuti idonei dalla Giunta.

A seguito di un primo avviso pubblico andato deserto, un nuovo iter è stato avviato con la deliberazione n. 63 del 9 dicembre 2024, che ha definito i criteri per l’autorizzazione di sedi alternative. La determinazione dirigenziale n. 2268 del 20 dicembre 2024 ha quindi approvato un avviso esplorativo volto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di soggetti privati. Diverse le candidature pervenute, successivamente sottoposte a istruttoria da parte degli uffici comunali competenti.

Con determinazione n. 794 del 29 aprile 2025 è stata accertata la conformità ai requisiti per tre realtà imprenditoriali, che ora potranno ufficialmente accogliere celebrazioni civili. Le strutture approvate sono:

Califano SRL, presso l’“Albergo Regio Hotel Manfredi” (SP 58, km 12, Manfredonia), nelle aree denominate “Sala Re Enzio” e “Giardino dei Carrubi”;

Santa Monica SRLS, con sede presso “Il Lido di Bacco”, sul Lungomare del Sole a Siponto-Manfredonia;

La Sirenetta SAS di Virgilio Giovanni & C, con spazi dedicati presso il “Lido La Sirenetta” in Viale Miramare, Manfredonia.

Le sedi saranno ufficialmente riconosciute come uffici separati dello Stato Civile, come previsto dall’art. 3 del D.P.R. 396/2000, previa comunicazione alla Prefettura di Foggia. Ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile, che stabilisce che il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale o in luogo ad essa equiparato, la legittimità della scelta di sedi alternative è stata supportata anche dalle circolari ministeriali n. 29/2007 e n. 10/2014 e dal parere del Consiglio di Stato n. 196/2014. Le ditte proponenti sottoscriveranno con l’Ente contratti di comodato d’uso gratuito per la messa a disposizione dei locali e degli spazi approvati. L’Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi onere finanziario e non deriverà per i titolari alcun diritto economico o di prestazione accessoria.

Non sono invece risultate idonee, per carenza dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, le proposte pervenute da Villa Scopece e Borgo Antico S.r.l.. La delibera, adottata con voto unanime, è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire una celere attuazione. Il Dirigente dei Servizi Demografici e gli uffici competenti sono incaricati di procedere con gli adempimenti operativi, inclusa la stipula dei relativi contratti secondo lo schema approvato con determinazione n. 2268/2024.