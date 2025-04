Manfredonia – Siamo a fine aprile e le passerelle per l’accesso alle spiagge pubbliche di Manfredonia, indispensabili per garantire l’inclusione delle persone con disabilità, versano in condizioni che definire precarie è riduttivo. A segnalarlo a StatoQuotidiano.it è un cittadino, padre di un ragazzo disabile, che lo scorso anno aveva potuto usufruire di una di queste strutture per raggiungere il litorale.

«È vergognoso che nel 2025 ci si debba ancora indignare per l’assenza di servizi basilari per l’accessibilità», scrive il genitore, sottolineando come la situazione rappresenti non solo un disagio pratico ma anche una profonda mancanza di rispetto per i diritti di tutti. Le passerelle, installate per permettere l’ingresso in spiaggia anche a chi si muove con carrozzina o ha ridotte capacità motorie, sono oggi “in uno stato pietoso”.

Il riferimento è in particolare alle aree costiere che vanno dalla zona dell’Acqua di Cristo alla Riviera Sud, tratto marino molto frequentato durante la stagione balneare. Le condizioni di abbandono delle passerelle e la mancanza di manutenzione ordinaria rendono oggi impossibile, per molti, accedere in sicurezza al mare.

Il cittadino si rivolge direttamente all’amministrazione comunale, chiedendo un intervento urgente da parte dell’assessorato ai Lavori Pubblici: «Mi auguro che l’assessore si dia una svegliata: non è possibile che Manfredonia venga lasciata così e che non si possa nemmeno garantire un accesso dignitoso al mare per mio figlio e per tanti altri».

L’ordinanza balneare della Regione Puglia, va ricordato, impone esplicitamente l’obbligo per i comuni costieri e per i concessionari demaniali di assicurare accessibilità e servizi adeguati per le persone con disabilità. In particolare, ogni stabilimento deve essere dotato di almeno una passerella che colleghi l’ingresso con la battigia, oltre a servizi igienici accessibili.

Alla luce di ciò, l’appello lanciato non è solo uno sfogo personale, ma un richiamo forte e chiaro a rispettare normative già esistenti, e soprattutto a rispettare la dignità di tutti i cittadini, senza esclusioni.

La redazione di Stato Quotidiano si unisce alla richiesta di attenzione e invita l’amministrazione a fornire chiarimenti in merito allo stato dei lavori in vista dell’imminente apertura della stagione balneare.