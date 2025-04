LUCERA – “L’Ospedale Lastaria non chiuderà, anzi, sarà ulteriormente potenziato”. È questa la dichiarazione netta e inequivocabile del consigliere regionale Antonio Tutolo, capogruppo di Per la Puglia, che interviene per rassicurare i cittadini e smentire le voci circolate negli ultimi giorni su un possibile ridimensionamento del presidio ospedaliero di Lucera.

Durante una conferenza stampa con l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, Tutolo ha ribadito l’impegno concreto per il rafforzamento dei servizi sanitari in Capitanata. In particolare, ha annunciato interventi mirati a potenziare i reparti di Oncologia, Cardiologia e Medicina interna del Lastaria, attraverso l’inserimento di nuovo personale medico.

“È fondamentale tranquillizzare la comunità, in particolare i pazienti oncologici – ha dichiarato il consigliere –. L’arrivo di nuovi medici rafforzerà un reparto essenziale per un territorio vasto come quello dei Monti Dauni. Diffondere voci infondate di chiusura è irresponsabile: si rischia solo di creare paura e disorientamento tra le persone più fragili”.

Tutolo ha sottolineato che il potenziamento dell’ospedale avviene in un contesto nazionale segnato dalla carenza di personale medico, una criticità che ha più volte sollevato anche in Consiglio regionale. Nonostante le difficoltà, ha spiegato, si stanno facendo passi concreti per garantire servizi sanitari più efficienti e vicini ai cittadini.

“Il mio impegno per la sanità pubblica e per l’Ospedale Lastaria – ha concluso – è costante e non verrà mai meno. Finché sarò in vita, questo ospedale non chiuderà”.