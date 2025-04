Primo bilancio consuntivo dell’amministrazione Caserta, approvato il Rendiconto di gestione 2024. L’assessore Lizzi: “Saldo positivo e cambio di rotta, tra giustizia sociale, attenzione alla comunità e visione per il futuro”

Tra i principali punti approvati dal Consiglio, anche l’adesione alla rete nazionale di Città del Vino e l’adozione del Pums dell’Area interna Monti Dauni

Nel consiglio comunale di ieri, tra gli altri punti all’ordine del giorno, è stato approvato il Rendiconto della gestione d’esercizio 2024, primo bilancio consuntivo dell’amministrazione Caserta, insediatasi a giugno scorso.

“Un consuntivo che, pur risentendo fortemente della gestione passata, la nuova amministrazione ha sin da subito provato a orientare verso il proprio programma politico, incardinato su “giustizia sociale, attenzione quotidiana alla comunità e visione per il futuro”, ha evidenziato in un passaggio del discorso fiume di presentazione l’assessore al Bilancio Eleuterio Lizzi.

Il saldo della gestione di competenza è positivo e indica – ha sottolineato ancora – che, pur con un bilancio non completamente nostro, abbiamo saputo gestire le risorse disponibili con serietà”.

Il fondo cassa al 31 dicembre 2024 è di 6.709.540,24 euro. “Un altro dato – ha spiegato l’assessore al Bilancio – che parla da solo: non abbiamo toccato l’anticipazione di tesoreria. Non abbiamo svuotato le casse per chiudere il rendiconto ‘in bellezza’. Abbiamo rispettato l’Ente. Abbiamo rispettato i cittadini”.

L’avanzo di amministrazione 2024 ammonta a 6.367.790,99 euro. “Abbiamo cominciato a rimettere ordine con un bilancio che non era nostro – ha proseguito l’assessore -, e con margini operativi prossimi allo zero abbiamo messo mano là dove serviva più coraggio”.

Grazie al rigoroso lavoro degli uffici sono stati rivisti i residui, “per restituire verità, trasparenza e coerenza alla struttura del bilancio”.

Il Fondo pluriennale vincolato è stato valorizzato quale strumento di garanzia per la programmazione futura. “Nessuna risorsa è lasciata al caso. Ogni euro ha un nome, un destino, una funzione”, ha commentato Lizzi.

Sono stati inoltre riorganizzati i capitoli critici della spesa corrente; è stato rafforzato il lavoro sul recupero delle entrate secondo il principio del “paghiamo tutti e pagheremo meno”; è stato infine dato un segnale sulla riduzione dei tempi medi di pagamento, “oggi più puntuali, più rapidi, più certi verso i fornitori, gli artigiani, le imprese locali, i professionisti che collaborano col Comune”.

Per ciò che concerne la spesa per investimenti e la visione strategica dell’amministrazione, in ordine al Piano triennale delle Opere pubbliche “abbiamo cominciato a lavorare su scuole, strade, edilizia sportiva, recupero dei beni patrimoniali, riqualificazione e valorizzazione urbana. E nei prossimi mesi, comincerete ad apprezzare i primi risultati concreti di questo grande lavoro”, ha assicurato l’assessore al Bilancio.

Poi politiche sociali, scuola e giovani: “La nostra amministrazione ha cominciato col mantenere gli impegni fondamentali – ha rimarcato Lizzi -, garantendo il funzionamento della rete dei servizi domiciliari, il fondo povertà, gli interventi per la disabilità, anziani e minori. Mentre per la scuola abbiamo rimodulato il trasporto; ripristinato il centro cottura della mensa, con netto miglioramento della qualità dei pasti; dato supporto educativo scolastico e domiciliare; e sostegno anche in termini di manutenzione degli edifici”.

Infine l’assessore Lizzi ha sottolineato il dialogo aperto e costruttivo, anche in termini di orientamento del bilancio comunale, con il mondo giovanile, e il conseguente rifiorire dell’associazionismo a Troia.

“È il primo consuntivo di una nuova stagione amministrativa – ha concluso -. Una stagione che nasce certamente in salita, ma anche da una promessa: restituire alla politica locale una voce credibile, autorevole, trasparente e che ridia dignità e centralità alle persone. Abbiamo scelto di non lamentarci ma di agire”.

Tra i principali punti all’ordine del giorno approvati dal Consiglio, anche la delibera di adesione del Comune di Troia all’Associazione nazionale Città del Vino. “L’adesione a questa rete nazionale – ha detto all’assise il consigliere proponente di Spazio Comune, Antonio Cibelli – non è solo un atto simbolico ma una scelta politica di apertura, di qualità e di innovazione. Significa posizionare Troia quale protagonista di una promozione territoriale moderna, intelligente e condivisa, puntando sul turismo enogastronomico, sulla cultura del vino e sulla sostenibilità ambientale. L’Associazione Città del Vino, per la cui adesione il Comune deve rispettare alcuni requisiti fondamentali, può attivare sinergie, progetti e bandi che portano valore al nostro territorio. Troia c’è e vuole crescere, e lo fa investendo sulle proprie radici, qualità e identità”, ha concluso il consigliere.

Approvata dal Consiglio comunale anche l’adozione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) dell’Area interna dei Monti Dauni, con la chiusura del procedimento di Valutazione ambientale strategica (Vas) comprensiva di Valutazione di incidenza ambientale (VIncA). “Il Pums è un documento di programmazione strategica capace di rilanciare le Aree interne ripensando le infrastrutture per il trasporto pubblico in termini di sicurezza, funzionalità, accessibilità, integrazione; per una mobilità del futuro all’insegna di sostenibilità ed equità territoriale”, ha detto il consigliere di Spazio Comune, Angelo D’Emanuele, che ha presentato il punto all’ordine del giorno.

La delibera consiliare giunge al termine di un lungo iter che ha coinvolto i Comuni dell’Area interna dei Monti Dauni; la Regione Puglia; i progettisti; gli enti ambientali; e soprattutto le comunità locali.

La fitta rete stradale provinciale a basso traffico, i nuovi assi viari territoriali in progetto, i tracciati dismessi delle strade comunali, i suggestivi tratti della rete dei Tratturi, i percorsi delle ciclovie regionali e nazionali, i nodi di interscambio dei sistemi di trasporto e la prevalenza di comuni di piccole dimensioni costituiscono i principali elementi del Piano.

A conclusione della seduta consiliare, il sindaco di Troia, Francesco Caserta, ha commentato lo “sciopero della parola” messo in scena in aula, durante la discussione, dai Democratici insieme: “Prendiamo atto della scelta dell’opposizione, che decide di restare in silenzio senza discutere il punto più importante dell’anno amministrativo, ovvero il Rendiconto di gestione, e respingiamo fortemente le accuse mosse nei confronti della nostra amministrazione, accuse che non hanno alcun reale riscontro, e questo la nostra comunità lo sa bene, oltre che alcun senso”, ha chiosato il sindaco.