Puglia, il Consiglio regionale approva il ripiano del debito sanitario. Emiliano: «Da cenerentola a numeri uno»

BARI – Con 29 voti favorevoli, 1 astenuto e 15 contrari, il Consiglio regionale della Puglia ha dato il via libera alla legge per il ripiano del debito sanitario residuo, pari a 81 milioni di euro.

Una misura sostenuta dai partiti di maggioranza — Partito Democratico, Con, Per la Puglia e Azione — e da tre dei cinque consiglieri del Movimento 5 Stelle.

A votare contro sono stati Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Puglia Domani, mentre l’unico astenuto è stato Cristian Casili (M5S).

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha rivendicato con forza il risultato, definendo l’operazione «un piccolo capolavoro di scienza finanziaria».

«Siamo riusciti a non aumentare le tasse in dieci anni, nonostante i risultati ottenuti nella sanità», ha sottolineato, ricordando il boom del Pil pugliese: «Negli ultimi nove anni abbiamo avuto la crescita più alta d’Italia, seconda solo agli Stati Uniti dopo il Covid. Ce lo ha riconosciuto anche la presidente Meloni».

Emiliano ha poi ripercorso il cammino della sanità regionale, parlando di una vera e propria rivoluzione: «Eravamo la cenerentola delle cenerentole, ora siamo i numeri uno della crescita sanitaria in Italia, e siamo al Sud».

Il governatore ha snocciolato dati significativi: 12mila nuove assunzioni nel settore e il record nazionale di trapianti di cuore.

«Dal Nord ci hanno chiesto di non fare troppa pubblicità al fatto che sempre più persone scelgono la Puglia per interventi delicati come i trapianti», ha aggiunto.

«Non stiamo descrivendo un paradiso — ha precisato — le risorse restano limitate, ma ci stiamo autofinanziando senza aumentare le tasse né tagliare i servizi».

Lo riporta l’agenzia Ansa