Rapina a mano armata in pieno centro a Cerignola: colpita un'ottica nei pressi di piazza Matteotti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19:00, nei pressi di piazza Matteotti, dove un’ottica è stata presa di mira da una rapina a mano armata. Due individui, con il volto coperto e a bordo di uno scooter, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale, portando via l’incasso della giornata e diversi occhiali da sole esposti in vetrina. Il colpo è avvenuto in una delle zone più centrali e trafficate della città, ma nonostante ciò i malviventi sono riusciti a fuggire rapidamente, approfittando della confusione e del traffico del fine giornata. Entrambi indossavano un casco integrale per rendere difficile il riconoscimento.

Non è stato ancora quantificato l’ammontare esatto del bottino. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nella zona. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e ricostruire nel dettaglio le fasi della rapina. Al momento, non si segnalano feriti, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i commercianti e i residenti della zona.

Lo riporta marchiodoc.it