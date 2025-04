Foggia. Con 20 voti favorevoli e 6 contrari, Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione per l’anno 2024. Il documento rappresenta un punto di svolta nella traiettoria finanziaria dell’Ente: i numeri testimoniano non solo il consolidamento della situazione economica, ma anche la capacità di pianificare il futuro con risorse finalmente disponibili e stabili.

“Il risultato positivo del rendiconto 2024 – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo – rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di risanamento e rilancio della nostra città. È il frutto di un lavoro rigoroso, di una visione chiara e condivisa che abbiamo portato avanti con determinazione fin dal primo giorno. Aver riportato fiducia nei numeri e nella gestione significa poter finalmente guardare con più concretezza agli investimenti per migliorare la vita delle persone: dai quartieri alle scuole, dalle strade alla cultura. Ringrazio l’assessore Emanuele e la sua struttura comunale per il lavoro svolto e il consiglio comunale che responsabilmente ha posto le basi per la ripresa del nostro comune. Ora sarà nostro impegno rendere visibili e tangibili, in ogni angolo della città, i risultati di una buona amministrazione”.

Il risultato di amministrazione si attesta a oltre 131 milioni di euro, mentre l’avanzo libero, ovvero la quota realmente utilizzabile dall’Amministrazione, raggiunge i 18,7 milioni, con un balzo straordinario rispetto ai 787 mila euro dell’anno precedente.

“Questo rendiconto – dichiara l’assessore al Bilancio Davide Emanuele – è la fotografia di un cambiamento reale. Abbiamo riportato il Comune di Foggia su un binario di equilibrio e affidabilità. Non si tratta soltanto di numeri: i circa 19 milioni di avanzo libero significano risorse vere, disponibili, da reinvestire sulla città e sui cittadini. Abbiamo ricostruito un clima di fiducia nei confronti dell’Ente, sia internamente che verso l’esterno. Il miglioramento degli incassi dimostra che le famiglie e le imprese hanno ricominciato a credere nelle istituzioni locali. L’aumento della velocità nei pagamenti, invece, è il risultato di un’organizzazione interna più efficiente e di una precisa volontà politica: quella di non lasciare più indietro nessuno, soprattutto nel settore sociale, dove i debiti pregressi sono stati finalmente sbloccati grazie all’arrivo puntuale dei trasferimenti regionali.”

Una conferma evidente del buon governo dei conti pubblici emerge dal rafforzamento del fondo cassa, salito a oltre 143 milioni di euro, e da una maggiore efficienza nella riscossione dei crediti, con un aumento degli incassi del 19% rispetto al 2023. Anche i pagamenti sono cresciuti, segno della rinnovata capacità dell’Ente di onorare tempestivamente i propri impegni, grazie anche all’attivazione di una struttura interna presso il Servizio finanziario e alla sottoscrizione di un accordo con il MEF finalizzato a garantire il rispetto dei tempi di pagamento.

Aumentano anche i residui attivi, trainati dai trasferimenti legati ai progetti PNRR, mentre la gestione dei debiti arretrati mostra una chiara inversione di tendenza: le passività più recenti vengono pagate più rapidamente, Sul fronte degli investimenti, sono stati avviati numerosi interventi di rigenerazione urbana e infrastrutturale, tra cui riqualificazione scolastica, manutenzione stradale, edilizia residenziale sociale, digitalizzazione e cultura.

Infine, l’attuazione del PNRR nel Comune di Foggia mostra risultati superiori alla media regionale pugliese: al 31 dicembre 2024 sono state incassate il 20% delle somme accertate e pagate il 43% delle somme impegnate, dati che collocano l’amministrazione tra quelle più reattive nella gestione del Piano.

“Il lavoro da fare – continua Emanuele – è ancora tanto, ma ora possiamo affrontarlo con strumenti concreti. Ci apprestiamo a varare una variazione di bilancio che darà forma alle priorità che abbiamo condiviso con la Sindaca e con tutta la maggioranza: più fondi per la manutenzione urbana, marciapiedi, illuminazione, cura del verde, servizi educativi e sociali. Vogliamo che ogni euro disponibile si traduca in un beneficio tangibile per la cittadinanza. Questo è il senso del mandato che ci siamo assunti: dare stabilità alla macchina amministrativa e restituire ai foggiani una città più giusta, vivibile, moderna. Un sentito ringraziamento -conclude – vorrei rivolgerlo al dirigente del Servizio finanziario, Carlo Dicesare, e a tutto il personale dell’ufficio, per il lavoro quotidiano svolto con professionalità e dedizione. Un riconoscimento va inoltre al Collegio dei Revisori dei Conti, la cui relazione ha certificato la correttezza formale e sostanziale del documento contabile, contribuendo a rafforzare la credibilità dell’intero processo”.

Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale si attiverà per decidere, in maniera condivisa e trasparente, come destinare l’avanzo disponibile, affinché rappresenti non solo un risultato contabile, ma un’opportunità concreta per lo sviluppo della città.