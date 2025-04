Rodi Garganico, la piazza centrale di Lido del Sole sarà dedicata a Giovanni Panunzio

È ufficiale: la Prefettura di Foggia ha dato esito positivo alla richiesta di intitolare la Piazza Centrale di Lido del Sole, frazione turistica del Comune di Rodi Garganico, a Giovanni Panunzio, imprenditore foggiano e simbolo nazionale della lotta al racket delle estorsioni, ucciso dalla mafia per il suo coraggio nel denunciare. L’iniziativa assume un valore storico e simbolico: è la prima volta in Italia che una piazza situata in un contesto turistico viene dedicata a una vittima di mafia. Un gesto che rompe schemi e stereotipi, portando il messaggio della legalità anche nei luoghi di villeggiatura, dove l’impegno civile spesso rischia di essere messo in secondo piano.

L’intitolazione della piazza – oggi interessata da un intervento di riqualificazione urbanistica – rappresenta un’importante operazione di memoria collettiva e di educazione civica. Giovanni Panunzio, riconosciuto dallo Stato come “Testimone di Coraggio”, scelse di non cedere alla criminalità organizzata, pagando con la vita la sua decisione di denunciare i suoi estorsori. A lui sarà intitolata quella che fino a oggi era nota come Piazza Irium, destinata a diventare la nuova Piazza Giovanni Panunzio, un luogo rinnovato che unirà storia, impegno civile e bellezza paesaggistica. La scelta del Gargano, terra meravigliosa ma spesso segnata da gravi fenomeni criminali, rafforza il significato dell’iniziativa: la legalità non è un tema da relegare ai contesti urbani, ma va diffusa ovunque, soprattutto nei luoghi frequentati da giovani e famiglie.

Fondamentale è stato il contributo del Comune di Rodi Garganico, guidato dal sindaco Carmine D’Anelli, e dell’Associazione ATAS di Lido del Sole (Tutela Ambientale, Turistica, Sportiva, Culturale e Ricreativa), rappresentata dal presidente Roberto Nigro. Al loro fianco, l’imprenditore Giovanni Lobascio dello stabilimento balneare Spiaggia Azzurra Lido Blu Marine, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa. Determinante anche l’impegno dell’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza, Legalità, Diritti, da anni attiva in tutta Italia nella promozione della cultura della legalità, soprattutto nelle scuole. Un lavoro quotidiano portato avanti dal presidente Dimitri Cavallaro Lioi, da Michele Panunzio, figlio di Giovanni, dalla vicepresidente Giovanna Belluna Panunzio e dal segretario Antonio Belluna.

L’intitolazione della nuova piazza non è solo un atto formale, ma un seme di consapevolezza civica, che può fare da apripista per tante altre località italiane. Intitolare spazi pubblici alle vittime di mafia significa coltivare memoria, trasmettere valori e rafforzare il senso di comunità. In un Paese che troppo spesso dimentica, il Gargano oggi dà un segnale opposto: ricordare per non ripetere, educare per cambiare, intitolare per onorare.