Totti, Quagliarella, Candela e tanti altri campioni in campo allo Zaccheria di Foggia

Foggia. Il grande calcio approda a Foggia con un evento senza precedenti: giovedì 6 giugno 2025 lo Stadio Pino Zaccheria sarà teatro della terza edizione di “CUR in campo”, format ideato e promosso da Idea Lab, in collaborazione con F.d. Service e in coorganizzazione con il Comune di Foggia.

Dopo il successo delle prime due edizioni a Frosinone, la città di Foggia avrà l’onore di ospitare Francesco Totti, leggenda del calcio italiano, che guiderà una squadra di ex campioni per una serata all’insegna dello sport, dello spettacolo e della solidarietà. Insieme al Capitano, scenderanno in campo altri nomi illustri del panorama calcistico nazionale, tra cui Fabio Quagliarella, Stefano Fiore, Vincent Candela, Simone Tiribocchi, Marco Amelia e Stefano Sorrentino.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di tale rilievo, che unisce intrattenimento, passione sportiva e impegno sociale – dichiara l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta –. Il calcio, a Foggia, è parte integrante della nostra identità culturale. CUR in campo rappresenta un’opportunità straordinaria per coinvolgere i cittadini, valorizzare il nostro stadio e sostenere iniziative solidali legate al territorio. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto la nostra città e invito tutti a partecipare: sarà una serata memorabile”

I biglietti per assistere alla partita o per accedere a un esclusivo Meet and Greet con i campioni sono già disponibili su Vivaticket al seguente link: https://bit.ly/Biglietti_CURinCampo_2025.

L’evento non è riservato ai soli spettatori: grazie a un’asta online attiva sul sito ufficiale www.curincampo.it, sarà possibile provare a conquistare un posto da titolare, vivendo da protagonisti un’esperienza unica al fianco dei propri idoli. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore di progetti solidali promossi da associazioni locali, con l’obiettivo di lasciare un segno concreto nella comunità foggiana.

Nei prossimi giorni, l’evento sarà presentato ufficialmente a Palazzo di Città.