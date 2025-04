Tragedia sulla strada nel Barese: muore a 30 anni Vincenzo Lombardo, istruttore di guida sicura

RUTIGLIANO (BARI) — Un tragico schianto avvenuto martedì sera sulla via vecchia per Rutigliano è costato la vita a Vincenzo Lombardo, 30 anni, noto nella comunità come istruttore di guida sicura e pilota di motocross.

Il giovane, originario di Rutigliano, stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente con un’automobile.

L’impatto è stato fatale: Lombardo è deceduto sul colpo, nonostante i tempestivi soccorsi.

La conducente dell’auto, sotto choc, è stata trasportata in ospedale in stato di forte ansia, ma fortunatamente non ha riportato ferite fisiche.

Appassionato di motori fin da ragazzo, Vincenzo Lombardo aveva trasformato la sua passione in professione, diventando istruttore di guida sicura.

Solo poche ore prima della tragedia, aveva tenuto una lezione presso l’autodromo di Binetto, luogo dove trasmetteva la cultura della sicurezza sulle due ruote.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità di Rutigliano e il mondo delle due ruote, che lo ricordano come un giovane preparato, sempre attento alla prevenzione degli incidenti stradali.

Sulla dinamica dello scontro indagano le forze dell’ordine.