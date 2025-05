Rocchetta Sant’Antonio: spiritualità e bellezza nel cuore della Puglia

Il borgo dall’anima antica, tra le colline del Dauno dove ogni pietra custodisce un racconto e ogni chiesa è un gioiello da scoprire.

Chiesa Madre di Rocchetta Sant’Antonio

Dedicata all’Assunta, la Chiesa Madre è il cuore pulsante del borgo. Edificata nel XVII secolo, conserva un’eleganza semplice ma solenne, con una facciata in pietra locale e un campanile che svetta sul centro abitato. All’interno, custodisce opere d’arte sacra e una navata che racconta secoli di devozione.

Chiesa della Maddalena

Piccola e suggestiva, la Chiesa della Maddalena è immersa in una quiete quasi mistica. Sorge nella parte alta del borgo e si distingue per la sua struttura sobria e per l’atmosfera raccolta. È uno dei luoghi più amati per la preghiera silenziosa e la riflessione.

Monastero dell’Annunziata

Un complesso storico che ha segnato la vita spirituale e culturale del paese. Oggi non più attivo come luogo monastico, il monastero resta un prezioso testimone dell’architettura conventuale, con il suo chiostro e gli ambienti affacciati sulla valle.

Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Conosciuta anche come “la chiesa del cimitero”, è situata all’estremità del borgo. Costruita nel XV secolo, vanta una struttura sobria e armoniosa, arricchita da dettagli che ne rivelano l’antichità e l’importanza nella vita religiosa di Rocchetta.

Santuario della Madonna del Pozzo

Punto di riferimento per la fede popolare, il Santuario della Madonna del Pozzo sorge appena fuori dal centro abitato, in una zona panoramica. La leggenda narra di un miracolo legato all’apparizione della Vergine presso un pozzo d’acqua. Ancora oggi è meta di pellegrinaggi e processioni molto sentite dalla comunità locale.

Un borgo da scoprire con lentezza

Rocchetta Sant’Antonio non è solo un luogo di culto e arte: è un borgo in cui il tempo sembra rallentare, dove si cammina tra scorci mozzafiato, silenzi preziosi e un’accoglienza autentica. Visitare Rocchetta è immergersi in una Puglia meno battuta, ma profondamente affascinante.

foto wikipedia – comune rocchetta sant’antonio