di Giovanna Tambo – StatoQuotidiano.it​

Il 1° maggio 1994, alle ore 14:17, il mondo dello sport si fermò. Ayrton Senna, tre volte campione del mondo di Formula 1, perse la vita in un tragico incidente durante il Gran Premio di San Marino, sul circuito di Imola. A trent’anni di distanza, il suo ricordo rimane vivido, simbolo di passione, talento e umanità.​

La tragedia di Imola

Durante il settimo giro della gara, la Williams FW16 di Senna uscì di pista alla curva Tamburello, impattando violentemente contro un muro di cemento a circa 218 km/h. Le indagini successive indicarono come probabile causa la rottura del piantone dello sterzo, che avrebbe compromesso il controllo della vettura . L’incidente causò gravi lesioni alla testa del pilota, risultando fatali.​

Un fine settimana nero per la Formula 1

Il weekend del Gran Premio di San Marino 1994 è ricordato come uno dei più tragici nella storia della Formula 1. Oltre alla morte di Senna, il giorno precedente, durante le qualifiche, il pilota austriaco Roland Ratzenberger perse la vita in un altro incidente. Inoltre, il venerdì, Rubens Barrichello subì un grave incidente durante le prove libere, fortunatamente senza conseguenze fatali.​

Le conseguenze e i cambiamenti nel mondo della Formula 1

La morte di Senna segnò un punto di svolta per la sicurezza in Formula 1. Le autorità sportive introdussero numerose modifiche ai regolamenti e ai circuiti per migliorare la protezione dei piloti. Tra le misure adottate vi furono la riduzione della potenza dei motori, l’introduzione di barriere di sicurezza più efficaci e l’implementazione di sistemi di protezione per la testa dei piloti.​

Il ricordo di un campione

Ayrton Senna non era solo un pilota eccezionale, ma anche una figura carismatica e profondamente umana. La sua dedizione, la sua spiritualità e il suo impegno sociale lo resero amato da milioni di fan in tutto il mondo. In Brasile, il suo funerale fu seguito da oltre un milione di persone, e ancora oggi il suo nome è sinonimo di eccellenza e passione per il motorsport.​

Trent’anni dopo

Nel 2024, per commemorare il trentesimo anniversario della sua scomparsa, si tenne una cerimonia sul circuito di Imola. Alle 14:17, l’ora esatta dell’incidente, fu osservato un minuto di silenzio alla curva Tamburello, con la partecipazione di fan, ex colleghi e rappresentanti delle istituzioni . Questo tributo sottolinea quanto profondo e duraturo sia l’impatto di Senna nel cuore degli appassionati di Formula 1.​

Ayrton Senna rimane una leggenda dello sport, il cui spirito continua a ispirare nuove generazioni di piloti e tifosi. Il suo lascito va oltre le vittorie e i trofei: è un esempio di determinazione, coraggio e umanità che trascende il tempo.