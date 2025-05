Nota dei consiglieri del M5S Marco Galante, Rosa Barone e Grazia Di Bari

“Abbiamo votato a favore della delibera per la copertura del disavanzo sanitario, perché non abbiamo ritenuto giusto che venissero aumentate Irpef e Irap, e bloccare la spesa regionale su altri settori, con i pugliesi costretti a pagare per responsabilità non loro.

Continueremo a chiedere che a questi ulteriori investimenti in sanità corrispondano maggiori servizi per i cittadini e un monitoraggio costante delle spese delle Asl, perché è innegabile che servano dei correttivi e si debba intervenire per ridurre gli sprechi. Non può essere una scusa il fatto che ci troviamo davanti a una situazione ormai cronicizzata e che lo sforamento della spesa sia comune ad altre Regioni, sia di destra che di sinistra.

Oggi abbiamo fatto una scelta di responsabilità, consapevoli che serva mantenere alta la guardia e occorrano provvedimenti strutturali per una programmazione adeguata. “Tutti noi consiglieri siamo chiamati a lavorare per questo con ancora più impegno”