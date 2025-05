Foggia. Un tributo concreto per un uomo che ha segnato profondamente la storia recente di Foggia, tanto sul piano economico quanto su quello sportivo. È questo il senso della mozione presentata in consiglio comunale dal consigliere Pasquale Rignanese, segretario cittadino di Forza Italia, per intitolare una strada cittadina a Pasquale Casillo, imprenditore e storico presidente del Foggia Calcio negli anni d’oro di “Zemanlandia”.

La proposta, che mira a impegnare formalmente il sindaco e la giunta comunale attraverso l’approvazione del consiglio, è stata sottoscritta anche da Raffaele Di Mauro, capogruppo di Forza Italia, da Marco Pellegrino per la lista Di Mauro Sindaco, e dal capogruppo di Prima Foggia Franco Nunziante. L’obiettivo è duplice: non solo dedicare una via al ricordo di Casillo, ma anche promuovere iniziative culturali e sportive in suo onore, coinvolgendo le scuole, le associazioni locali e il tessuto civico foggiano.

“Ricordare Pasquale Casillo con l’intitolazione di una strada è il minimo tributo che possiamo offrire a un uomo che ha scelto di vivere e investire in questa città, raggiungendo risultati importanti in ogni campo in cui ha operato”, ha dichiarato Rignanese, sottolineando il profondo legame tra l’imprenditore campano e la città di Foggia.

Casillo, scomparso nel 2020, è stato una figura carismatica e decisiva nello sviluppo non solo calcistico ma anche economico del territorio. Da imprenditore, fu alla guida di un importante gruppo agro-industriale che arrivò a soddisfare da solo circa il 10% della produzione di semola dell’intera Comunità Economica Europea. Ma è nel mondo del calcio che la sua figura ha lasciato un’impronta indelebile: presidente visionario, portò il Foggia dalla Serie C fino alla Serie A, affidando la panchina a Zdeněk Zeman e dando vita a quella rivoluzione calcistica nota come “Zemanlandia”, che fece del Foggia una delle squadre più spettacolari e amate d’Italia, e non solo.

Già nel recente passato, l’amministrazione comunale aveva deliberato l’intitolazione a Casillo del piazzale antistante lo stadio Pino Zaccheria, impianto che fu il teatro delle imprese del Foggia anni Novanta. Tuttavia, la mozione attuale intende fare un passo ulteriore, inserendo stabilmente il nome dell’imprenditore all’interno della toponomastica urbana. Un modo per garantire che la memoria di Casillo continui a vivere tra le nuove generazioni, non solo come presidente sportivo ma come esempio di passione, lungimiranza e radicamento territoriale.

Nel testo della mozione si chiede anche di istituire giornate commemorative e percorsi culturali che raccontino ai più giovani la figura di Casillo, promuovendo eventi a tema sportivo e imprenditoriale, laboratori didattici e collaborazioni con le scuole e le associazioni culturali della città.

La proposta verrà ora calendarizzata e sottoposta al voto dell’aula consiliare. Se approvata, rappresenterà non solo un omaggio alla memoria, ma un segnale di riconoscenza da parte di una comunità che non ha dimenticato quanto forte sia stato il legame tra Pasquale Casillo e la città di Foggia.