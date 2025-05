Inzaghi incanta e si preoccupa: “Yamal un fenomeno, Lautaro? Difficile rivederlo al ritorno”

Tra emozione e polemiche dopo il 3-3 di Barcellona, il tecnico nerazzurro guarda già alla sfida decisiva di martedì

Simone Inzaghi ha visto qualcosa che lo ha lasciato senza parole. Non è solo per il 3-3 spettacolare che la sua Inter ha strappato al Camp Nou contro un Barcellona spaventoso, ma per un nome che ha risuonato più volte nelle sue dichiarazioni post-partita: Lamine Yamal.

“Un giocatore così non lo vedevo da 8-9 anni”, ha detto il tecnico nerazzurro. Poi, passando da Amazon Prime a Sky Sport, ha rilanciato: “È un talento che nasce ogni 50 anni”. Parole pesanti, che rendono giustizia a una prestazione monstre dell’attaccante blaugrana classe 2007, vero incubo per la difesa interista, soprattutto nel primo tempo. “Abbiamo dovuto abbassarci – ha spiegato Inzaghi – perché raddoppiarlo non bastava. Poi è calato un po’, e nel secondo tempo abbiamo fatto una prestazione straordinaria”.

Il pareggio di Barcellona ha lasciato in eredità tanto entusiasmo ma anche qualche scoria. Una su tutte, il gol annullato a Barella che ancora brucia. “Non ho capito perché sia stato annullato – ha ammesso il tecnico – ma al di là di questo, resta una grandissima soddisfazione. Siamo venuti a giocarcela contro quella che considero la squadra più forte del mondo, la più offensiva, e abbiamo avuto anche il doppio vantaggio. La prestazione c’è stata tutta”.

Lautaro, ansia e incertezza

Se la prestazione della squadra è stata confortante, non lo è altrettanto lo stato di salute di Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro è uscito malconcio dalla sfida e il suo recupero per il ritorno è tutt’altro che scontato. “Ha avuto un problemino – ha spiegato Inzaghi – e veniva da otto partite consecutive. Sarà difficilissimo averlo martedì. Probabilmente giocheremo senza di lui”.

Inzaghi, però, non si abbatte. Anzi, elogia chi ha preso il posto del Toro: “A Taremi vanno fatti grandi complimenti per la partita che ha disputato. Ha fatto il suo con generosità e sacrificio”.

“Martedì sarà una finale”

Lo sa bene il tecnico interista: non c’è tempo per cullarsi sugli allori. Il ritorno a San Siro, in programma martedì, sarà una sfida senza appello. “Sarà una finale vera – ha sottolineato – chi vince va a giocarne un’altra, chi perde va a casa. Il Barcellona è una squadra che conosciamo bene. Ha segnato 150 gol stagionali, ha vinto due trofei e ne sta contendendo altri due. Hanno qualità enorme”.

Un pensiero anche per chi ha stretto i denti, come Thuram: “Si è allenato solo ieri e penso non abbia calciato un pallone prima del riscaldamento di oggi. Eppure ha giocato una grande gara, così come Dumfries, che è stato determinante”.

L’Inter c’è, con o senza capitano

Il clima è quello delle grandi occasioni. L’Inter, seppur decimata e forse priva del suo uomo simbolo, non intende rinunciare al sogno. E martedì, davanti a un San Siro pronto ad esplodere, si giocherà tutto. Con la consapevolezza di poter reggere il confronto con i migliori. E con l’orgoglio di chi, anche quando soffre, sa ancora farsi rispettare.

