Manfredonia, il Consiglio comunale vota per la pace: mozioni su Gaza e contro il riarmo europeo

MANFREDONIA (FOGGIA) – Una doppia presa di posizione per la pace e contro le spese militari: il Consiglio comunale di Manfredonia, nella seduta del 29 aprile, ha approvato due mozioni presentate dal gruppo Europa Verde con La Marca Sindaco, entrambe sostenute dalla maggioranza.

Il primo documento, intitolato “Difendiamo la tregua a Gaza per costruire una pace duratura”, chiede un immediato cessate il fuoco nella Striscia e il rilancio dell’iniziativa diplomatica internazionale, a partire dal rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e della presenza di forze di interposizione.

Il Consiglio ha anche sottolineato l’urgenza di garantire accesso agli aiuti umanitari per la popolazione civile colpita dal conflitto.

Il testo impegna il sindaco Domenico La Marca e la Giunta a sostenere il principio dei “due popoli, due Stati” come soluzione alla crisi israelo-palestinese, ad avviare un gemellaggio con la città di Betlemme e a promuovere una raccolta fondi per sostenere gli aiuti umanitari destinati a Gaza.

Non meno significativa la seconda mozione approvata, che boccia il piano europeo “ReArm Europe”, recentemente varato dal Consiglio Ue e che prevede lo stanziamento di 800 miliardi di euro per il riarmo comune.

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha espresso preoccupazione per il fatto che tali risorse vengano sottratte ai Fondi di Coesione, destinati alla riduzione delle disuguaglianze sociali all’interno dell’Unione.

Nel documento si sottolinea come l’Europa spenda già più della Russia in armamenti e si chiede un cambio di rotta: meno investimenti nella difesa e più risorse per lavoro, sanità, istruzione, ambiente e welfare.

Il sindaco La Marca è stato invitato a farsi portavoce di queste istanze presso il Governo, il Parlamento, l’ANCI e la Regione Puglia, sostenendo soluzioni diplomatiche alla guerra in Ucraina e promuovendo iniziative di disarmo a livello europeo.

Un voto che segna, dunque, una chiara scelta politica: Manfredonia si schiera per la pace e contro l’escalation militare.