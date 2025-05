Manfredonia, il sindaco La Marca: “Il lavoro non è un favore, è dignità. Stop a sfruttamento e lavoro grigio”

MANFREDONIA (FOGGIA) — «Il lavoro non è un favore né un privilegio: è dignità, progetto, comunità». Così il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, nel messaggio diffuso in occasione della Festa del Lavoro, ha voluto ribadire la centralità dell’occupazione come diritto fondamentale e leva di sviluppo per il territorio.

Un appello che arriva in un contesto difficile, dove — sottolinea il primo cittadino — «troppi giovani sono costretti ad emigrare per cercare fortuna altrove, mentre qui spesso a una prestazione non corrisponde il giusto compenso».

Non solo caporalato e lavoro nero: secondo La Marca, «il fenomeno più diffuso è quello del lavoro grigio, che arricchisce pochi e sfrutta tanti».

«Il lavoro — ha aggiunto — non è il posto che ti dà il politico di turno, ma un’opportunità che va costruita nel rispetto della legge».

Da qui l’impegno dell’amministrazione comunale, che nelle scorse settimane ha varato un provvedimento per aumentare l’orario settimanale di 73 dipendenti, passati da 12 a 18 ore.

«Un segno concreto — spiega La Marca — un passo verso la dignità per i nostri lavoratori».

Il sindaco ha anche ricordato le iniziative messe in campo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta e il piano per portare l’acqua nelle aree industriali, «così da garantire condizioni migliori ai nostri imprenditori e alle nostre imprese».

Non manca un richiamo alla sicurezza sul lavoro: «Oggi si muore di lavoro e ci si ammala senza lavoro. Una comunità senza occupazione è destinata a morire. Dobbiamo lavorare non solo per creare posti, ma per garantire benessere e tutela a chi lavora».

Infine, l’invito alla corresponsabilità: «Per costruire un futuro migliore serve l’impegno di tutti. Buon Primo Maggio!», conclude La Marca.