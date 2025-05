“Caccia grossa”“Il commissario Mascherpa”, protagonista del popolare graphic novel della Polizia di Stato, curato ed edito dalla rivista ufficiale Poliziamoderna, sarà presente al Comicon di Napoli 2025: l’International pop cultura festival, giunta alla sua XXV edizione si terrà nel capoluogo partenopeo dall’1 al 4 maggio presso la Mostra d’Oltremare.

Nello stand dedicato, situato nel porticato adiacente al Padiglione n. 1, oltre alla serie a fumetti del commissario Mascherpa, i visitatori avranno l’opportunità di interagire con la Polizia scientifica su una simulata scena del crimine e vestire i panni di investigatori, collaborando con veri esperti della Polizia di Stato. Inoltre, saranno presenti le altre Specialità della Polizia di Stato, illustrate nel graphic novel, come la Polizia postale e della sicurezza cibernetica, la Stradale con il suv Lamborghini “Urus”, e la Ferroviaria.

I visitatori nel corner di Poliziamoderna troveranno il settimo volume de “Il commissario Mascherpa” intitolato “L’imboscata”, il numero speciale “Caccia Grossa”, e gli altri libri della serie: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello Scorpione e Fuoco di Natale.

Il ricavato delle vendite sarà devoluto al “Piano Marco Valerio” per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.La serie del graphic novel è stata sceneggiata da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, maestro del fumetto italiano e storico disegnatore di Dylan Dog.