MANFREDONIA — «Il Primo Maggio è una festa bellissima, che celebra il valore del lavoro e il sacrificio di chi, anche a costo della vita, ha lottato per affermarlo.

Ma oggi più che mai serve andare oltre la retorica e guardare in faccia la realtà di milioni di lavoratori senza diritti e senza certezze».

Lo afferma Giuseppe Marasco, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Manfredonia, in un messaggio diffuso in occasione della Festa dei Lavoratori.

Marasco richiama il primo articolo della Costituzione — “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” — ma denuncia che oggi troppi cittadini quel diritto lo vedono negato o svuotato.

«Sono tantissimi — dice — i lavoratori che oggi non possono festeggiare: dagli addetti ai servizi a quelli del commercio, fino alla moltitudine di braccianti, spesso extracomunitari, che popolano i nostri campi. E una marea crescente di partite IVA, che in tanti contesti rappresentano la maggioranza assoluta».

I numeri, sottolinea l’esponente di FdI, parlano chiaro: oltre 3 milioni di lavoratori a termine, con più di un terzo legato a contratti di durata inferiore a un mese.

Oltre 4 milioni di part-time, spesso involontari, e più di 400mila lavoratori interinali. «E la precarietà cresce — aggiunge —: dal 2004 a oggi, il numero dei lavoratori a termine è raddoppiato.

Senza contare gli autonomi e chi lavora con contratti atipici, su cui nemmeno esistono dati certi».

Per Marasco, è tempo che la politica dia risposte concrete: «A Manfredonia, in Capitanata e in tutta la Puglia dobbiamo passare dal lavoro che rende schiavi al lavoro che libera.

Dal lavoro povero, che in Italia coinvolge l’11,8% degli occupati, a quello che garantisce un’esistenza libera e dignitosa, come previsto dalla nostra Costituzione».

Il capogruppo FdI lancia un appello alle istituzioni: «Chi oggi non può permettersi di festeggiare non è un crumiro: è qualcuno che, se smette di lavorare, perde il posto.

O che semplicemente non può permettersi il lusso di fermarsi. A questi lavoratori servono risposte, non parole. Servono programmi, non ricordi. Considerazione, non speranze».

Il messaggio si chiude con un augurio: «Buona festa a tutti, soprattutto a chi oggi non può festeggiare».