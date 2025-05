Suoni e colori a Cagnano Varano per “InFestArti". Mai un evento così nella Grotta di San Michele Arcangelo

Esposizioni artistiche a cielo aperto, cibo a chilometro zero, spettacolo di luci sulla roccia paleolitica della Grotta di San Michele Arcangelo.Pubblico assiepato sui gradoni dell’anfiteatro, a poche centinaia di metri dal lago di Varano e dalla costa. E musica, ovviamente, la grande protagonista: dai canti garganici proposti da Rosario Nido – il quale, come un banditore tradizionale, ha richiamato a sé nella cavità sacra frotte di curiosi – al tango dello straordinario bandoneonista Gianni Iorio, coinvolgente anche nel “racconto” dello strumento caro ad Astor Piazzolla, fino al mix di suoni e colori di stampo internazionale targato John Jorgenson& The Webb Sisters.È la sintesi della terza, rinnovata edizione di InFestArti, l’evento che celebra l’autenticità del Gargano con uno slogan in grado di fondere natura e cultura, rendendo a pieno l’idea: Contamina il mondo con la bellezza. A partire dal tardo pomeriggio di martedì 29 aprile, a Cagnano Varano ha avuto luogo una manifestazione unica nel suo genere, per la soddisfazione degli organizzatori e del numeroso pubblico.

«InFestArti – ha dichiarato Andrea Resce, musicista e tra gli organizzatori dell’iniziativa – nasce tre anni fa con l’idea di voler portare eventi importanti, anche di natura internazionale e che troveresti in grandi città metropolitane, in luoghi diversi dal solito, talvolta insoliti, tutti da scoprire. Quando abbiamo avuto l’occasione di intercettare artisti come John Jorgensone le Webb Sisters, abbiamo pensato subito a Cagnano Varano. Ci siamo detti: facciamolo nell’anfiteatro della grotta, in un posto bellissimo dove non era mai stato realizzato un evento del genere prima d’ora».

«Questa manifestazione è sì un festival – aggiunge Salvatore Curatolo, organizzatore e produttore di Forno Fantasma / Progetto Solco di Cagnano Varano – ma è anche un infestante, perché proprio come accade con le erbe spontanee propaga qualità e biodiversità. È il frutto di un incrocio di menti che si sono messe insieme per dare vita ad alcune idee comuni che partono dal concetto di terra, fino ad arrivare a una condivisione di tipo artistica. Abbiamo scelto la primavera per celebrarlo perché è in primavera che nascono le infestanti».

La manifestazione è organizzata da I AM APS, patrocinata dal Comune di Cagnano Varano, in collaborazione con il progetto In&Aut A.T.S. (Autismo San Severo e Forno Fantasma Cooperativa Sociale I AM), finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Ministero per le Disabilità, con il patrocinio del Comune di San Severo e della Regione Puglia. Partner operativi: Solco Garganico, Zilletta di Brancia, Terre di Giano, Proloco Cagnano Varano, Mide Side Aps, Polpa, I AM società coop, Forno Fantasma, Catamè, AutismoSansSeveroIn&Aut.