Al Demodé Piero Pelù con il suo “Il ritorno del Diablo Tour 2025”

Domenica 4 maggio, al Demodé Club di Modugno (Ba) giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto il concerto di Piero Pelù che si esibirà con una tappa del suo tour “Il Ritorno del Diablo” che, dopo uno stop forzato per motivi di salute, lo sta vedendo salire sui palchi dei principali club italiani.

Considerato uno dei più amati e influenti rocker della musica italiana, Piero Pelù è nato a Firenze nel febbraio del 1962. Co-fondatore del gruppo rock Litfiba, è conosciuto per la sua attività artistica ma anche per l’impegno politico profuso attraverso la musica, i testi delle sue canzoni, i concerti e gli atteggiamenti che mostra in pubblico. Con i Litfiba ha suonato ininterrottamente dal 1980 al 1999, ottenendo grande notorietà nazionale. Dal 2000 ha intrapreso il percorso da solista, per poi ritornare a cantare e suonare con lo storico progetto nel 2009, sino al 2021, anno del definitivo ritiro dalle scene della band con un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago il 22 dicembre 2022. Nel 2020 ha partecipato per la prima volta come artista in gara al Festival di Sanremo con il brano “Gigante”, dedicato al nipote, con il quale si è classificato quinto. Dopo il lockdown si è avvicinato anche al mondo del teatro ricoprendo il ruolo di voce recitante e ha partecipato alla commedia “Cassamortari” di Claudio Amendola dove ha interpretato il ruolo di una rockstar firmando anche la colonna sonora del film.

Il concerto al Demodé sarà l’occasione per tutti gli appassionati del rock di festeggiare insieme all’ex frontman dei Litfiba quattro importanti anniversari: i 40 anni di “Desaparecido”, i 35 di “El Diablo”, i 30 di “Spirito” e i 25 di “Né buoni né cattivi”. Insieme a Piero Pelù saliranno sul palco i suoi Bandidos con Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso con un ospite d’eccezione, Antonio “Don” Aiazzi, che sarà alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba. Ad aprire lo show saranno invece gli Spleen, giovane rock band di Firenze.

Sul palco Piero Pelù e la sua band passeranno in rassegna la storia del rocker e dei Litfiba, gruppo da lui stesso fondato nel 1980, sino ad arrivare all’ultimo disco di Pelù, “Deserti” e passando per momenti fondamentali del suo lungo percorso artistico come “Né buoni né cattivi”, il suo primo lavoro da solista nel 2000 in cui ha esplorato suoni e generi, e “Spirito”, l’album del 1995 che arrivò come una scarica elettrica nella sua vita, un disco quasi grunge co-prodotto insieme a Rick Parashar dei Pearl Jam, che ha segnato un nuovo percorso fatto di suoni più ampi, di contaminazioni e nuovi ritmi.

La scaletta del concerto non potrà dimenticare “El Diablo”, album del 1990 che è diventato un simbolo, un viaggio di puro rock latino e passioni, segnato da rivoluzioni umane e musicali, grandi perdite e rinascite esplosive. Ma “Il Ritorno del Diablo Tour 2025” è l’occasione per festeggiare un altro momento fondamentale della storia del rock italiano: era il 1985 e i Litfiba pubblicarono “Desaparecido”, la loro voce, la loro ribellione, il loro manifesto.

I biglietti sono acquistabili su ticketone.it e nei punti vendita del circuito.

Demodé Club – Via Dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00