La guerra nucleare è sempre più vicina, specie per le regioni con basi militari. Nel 1986 Don Tonino Bello e altri 7 Vescovi pugliesi si opposero pubblicamente. San Michele terzo nella gerarchia celeste può fare miracoli a città o nazioni. Da secoli prepara un suo intervento e guarda chi lo prega in gruppo a favore di tutta la propria comunità.

Prima apparve al Gargano l’8 maggio 490 d C e altre 3 volte, poi esattamente 400 anni fà, nel 1625 a Caltanissetta dove un Gruppo lo pregò fisicamente insieme in rappresentanza dell’intera comunità, e lui preservò dalla peste il centro Sicilia legato feudalmente a Caltanissetta. Il giorno dopo riapparve per far vedere a Sindaco e Arciprete il cadavere di chi portava il contagio, e CHIEDERE di essere nominato Patrono, così dall’ottobre 1625 a moltissimi nuovi nati fu dato il nome Michele. In Italia l’Arcangelo protegge oltre 500 Comuni, spesso concentrati lungo l’Adriatico, poi Province, Diocesi, Polizia di stato, Magistratura, Commercianti, Vigili del fuoco, Farmacisti, Radiologi, Paracadutisti ecc.

Ma le sue feste, 8 maggio e 29 settembre, che una volta duravano anche 15 giorni, da anni sono trascurate. Solo a Vasto (CH), Gravina di Puglia e Monte Sant’Angelo (FG) dura tre giorni. Da secoli su libri e giornali si afferma che l’Arcangelo fa continui miracoli e muove gli occhi nel simulacro della Cattedrale di Caltanissetta e nel quadro della vicina Petralia Sottana (PA). Nel 2012 è stata filmata scendere una lacrima in quel quadro. Ne parlarono anche Zona Bianca su Rete4, tanti giornali, e vari libri del famoso Marcello Stanzione.

Il prossimo 8 maggio chi si ricorderà dell’Arcangelo? Dal 2015 in tutto l’Occidente già oltre trecento Gruppi lo pregano ogni 29 del mese. Essi rappresentano e chiedono protezione per le loro comunità, città, nazioni. Papa Francesco, convinto da due sacerdoti meridionali, ORDINO’ di invocarlo al termine del Rosario, ma pochi lo sanno e ancor meno lo fanno!. Quindi siamo indifesi proprio ora che le tante basi militari attirano bombe nucleari. San Michele è pronto a intervenire, e guarda chi si ricorda di lui.

a cura del dott. Giuliano Gattei