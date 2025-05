Michael è un progetto/evento, un Festival culturale che celebra la figura dell’Arcangelo Michele nel mondo e i due Siti UNESCO di Monte Sant’Angelo (le tracce longobarde nel Santuario di San Michele dal 2011 nel sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” e le faggete vetuste della Foresta Umbra dal 2017 nel bene transnazionale “Antiche faggete primordiali d’Europa”).

Si celebra a maggio in quanto, secondo la tradizione, fu proprio l’8 maggio il giorno in cui l’Arcangelo, alla metà del VII secolo, assicurò ai Longobardi la vittoria sui Bizantini. I Longobardi fecero della Grotta dell’Arcangelo sul Monte Gargano il loro Santuario nazionale e di San Michele il loro protettore. Le tracce longobarde (strutture, ambienti, iscrizioni) sono ancora oggi conservate al di sotto della Grotta, nel Santuario Altomedievale, nella Galleria Longobarda che ospita il Museo lapidario dei Musei TECUM (Tesori del culto micaelico).

“Monte Sant’Angelo continua a camminare nella storia e nella fede – dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo – e con ‘Michael 2025’ celebriamo la nostra anima spirituale e culturale, aprendo le porte del nostro patrimonio a tutto il mondo. Dopo l’esperienza della Capitale della Cultura della Puglia, rilanciamo con una proposta che mette al centro i cammini, l’identità e l’accoglienza. Siamo custodi di un messaggio universale e lo vogliamo raccontare con passione e visione”.

“Con ‘Michael 2025’ – aggiunge l’assessora alla cultura Rosa Palomba – continuiamo a costruire un percorso che unisce spiritualità, tradizione, cultura. Sarà una edizione di bellezza condivisa, di identità viva. Monte Sant’Angelo sarà ancora una volta protagonista di un racconto che parla al mondo”.

Il programma

Mercoledì 7 maggio

Ore 17 | MeTA (Museo Etnografico Tancredi)

Apertura ottava edizione del Festival

Laboratorio per bambini “LE TRACCE DEI PELLEGRINI”

Progetto Michael365 per Giubileo 2025: PRESENTAZIONE MOSTRE MULTIMEDIALI: “I TRE MONTI CONSACRATI A SAN MICHELE. CUSTOS 4.0 – MICHAEL E L’EUROPA” (a cura di Giorgio Otranto e Angela Laghezza) e “L’ICONOGRAFIA DELL’ARCANGELO MICHELE NEL MEDIOEVO” (A cura di Gioia Bertelli e Domenico Moretti)

“LA SPERANZA DEI PELLEGRINI”

Ore 17.30 | Dal sentiero Carbonara _ IL CAMMINO DELLA PIETÀ _ Attività gratuite su prenotazione (info Monte Sant’Angelo Francigena: +39 349 5285571)

Ore 19 | Villa comunale _ L’ULTIMO TRATTO DEL CAMMINO DI MICHAEL: con le compagnie di pellegrini di Vieste e San Marco in Lamis, insieme a Monte Sant’Angelo Francigena e La Pacchianella, in cammino verso la Grotta per la veglia di preghiera in onore di San Michele Arcangelo

Ore 20.30 | Grotta _ VEGLIA DI PREGHIERA IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO

Ore 21.30 | Santuario (atrio superiore) _ ACCENSIONE “LA SPADA DI LUCE DI SAN MICHELE” E SCENOGRAFIE LUMINOSE (PROIEZIONI DECORATIVE SULLE FACCIATE DEL SANTUARIO)

Giovedì 8 maggio – DIES FESTUS

SANTE MESSE NELLA GROTTA | ore 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.00 – 17.30 – 19.00

ore 10.30 | DIVINA EUCARISTIA presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. FRANCO MOSCONE, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo

ore 19.00 | Solenne CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da p. Raffaele Gadek, Superiore Provinciale dei Padri Micheliti

Dalle ore 11 | Santuario _ ACCOGLIENZA DEI CAMMINATORI DELLA VIA MICAELICA-VIA FRANCIGENA [Monte Sant’Angelo Francigena]

Ore 19 | Sfilata per le vie della Città _ LA BANDA MUSICALE “CITTÀ DI MONTE SANT’ANGELO” IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO

Venerdì 9 maggio

Ore 9.30 | Da Macchia _ TREKKING SUL SENTIERO STORICO-NATURALISTICO “SCANNAMUGLIERA” _ Attività gratuite su prenotazione (info Gargano Natour: +39 393 1753151)

Ore 20 | Piazza de Galganis _ Recital musicale ANGELI _ Con PIERDAVIDE CARONE, Cosimo Damiano Damato e con la partecipazione della danzatrice Lucia Scarabino [Co-produzione Festival Michael con Fanfara entertainment]

Sabato 10 maggio

Ore 10 | Piazza Carlo d’Angiò (nei pressi del Santuario) _ LE MERAVIGLIE DI MONTE SANT’ANGELO: ESCURSIONE IN E-BIKE _ Attività gratuite su prenotazione (info Mooveng: +39 328 9559567 _ mooveng.it)

Ore 18 | Dal Santuario _ PASSEGGIATA CULTURALE tra le vie della Città dei due Siti UNESCO _ Attività gratuite su prenotazione (info Pro Loco: +39 0884 565520 / +39 371 6543606 _ info@prolocomontesantangelo.it)

Ore 20.30 | Piazza Carlo d’Angiò (in replica domenica 11 alle ore 12) _ LA BATTAGLIA TRA BIZANTINI E LONGOBARDI: rievocazione storica della seconda apparizione di San Michele Arcangelo.

IL PATRIMONIO. GLI ALTRI EVENTI

Dopo Michael, Festival del patrimonio, continueranno gli appuntamenti che promuovono la Città dei due Siti UNESCO e i Patrimoni Mondiali tutelati dall’Umanità: 25-28 giugno _ Monte Sant’Angelo longobarda (sabato 28 giugno Notte bianca del patrimonio culturale con visite guidate gratuite nel Santuario, Castello, Battistero di San Giovanni in Tumba, MeTA-Museo Etnografico Tancredi, Il Sentiero dell’Angelo) | 5-7 luglio _ Buon compleanno Faggete (sabato 5 luglio “Una notte in Foresta”, visita guidata gratuita in notturna tra le faggete vetuste della Foresta Umbra).

Info e prenotazioni: +39 0884 562062 | www.lacittadeiduesitiunesco.it

“Michael. Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, gastronomico della Città dei due Siti UNESCO” è ideato, organizzato e promosso dall’Assessorato alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo

con il sostegno della Regione Puglia (nell’ambito degli “Interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in Puglia” – L.R. n. 35/2020 art. 17)

con il patrocinio dell’Arcidiocesi Manfredonia – San Giovanni Rotondo-Vieste

in collaborazione con i Padri Micheliti del Santuario di San Michele Arcangelo

e il Centro Studi Micaelici e Garganici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Pro Loco, Monte Sant’Angelo Francigena, Fanfara entertainment, Mooveng, Benevento longobarda, UGR27, Banda musicale Città di Monte Sant’Angelo

Organizzazione: Pasquale Gatta (coordinatore) con Giosiana Santoro, Rosa Cotugno, Francesco La Torre

con la collaborazione della Giunta comunale e degli Assessori Lea Basta (Welfare), Generoso Rignanese (Bilancio), Giovanni Vergura (Lavori pubblici e sport), Vittorio de Padova (Attività produttive) e dei Responsabili di Settore Pasquale Rinaldi, Giampiero Bisceglia, Lina Cotugno, Francesco Schiavone

La Vicesindaca/Assessora Istruzione-Cultura-Turismo _ ROSA PALOMBA

Il Sindaco _ PIERPAOLO d’ARIENZO

