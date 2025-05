“Corri tra Cielo e Mare”: a Manfredonia il Trofeo San Salvatore 2025

Lo sport che unisce, diverte e fa crescere torna protagonista nel cuore del Gargano con un evento che coniuga natura, impegno agonistico e promozione del territorio. Domenica 4 maggio 2025, Manfredonia ospita il Trofeo San Salvatore, gara podistica di 9 chilometri valida come Campionato Provinciale Individuale FIDAL di Corsa in Montagna. Organizzato dall’ASD Gargano 2000 e dall’APS Vento Nuovo San Salvatore, con il patrocinio del Comune di Manfredonia e l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL Foggia, l’evento si inserisce tra le più attese manifestazioni sportive della primavera pugliese.

Tra mare, cielo e montagna: lo scenario unico del Gargano

Il tracciato si snoda nella suggestiva cornice collinare della zona San Salvatore, frazione rurale posta al confine tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo. A pochi chilometri dal centro sipontino, gli atleti correranno immersi nella natura del Parco Nazionale del Gargano, tra scorci panoramici e sentieri che sfidano gambe e resistenza.

I dettagli dell’evento

Il ritrovo è previsto alle ore 07:30 presso il Palazzetto dello Sport “Città di Manfredonia” in via Scaloria. I pettorali dovranno essere ritirati da un rappresentante della società sportiva iscritta. Eventualmente disponibili anche il sabato pomeriggio, previo accordo telefonico: 3331984765. Dopo la consegna dei pettorali e dei chip (fino alle ore 08:50), alle ore 09:00 è previsto il trasferimento degli atleti fino al secondo chilometro, punto di partenza ufficiale della gara, che scatterà alle ore 09:15. Alla competizione potranno partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL (categorie Junior, Promesse, Seniores e Master), atleti con Runcard e tesserati con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, purché in possesso di certificazione medico-sportiva agonistica in corso di validità. FIDAL: esclusivamente sul sito https://tessonline.fidal.it/login.php

La quota d’iscrizione è fissata in €10,00, comprensiva di pacco gara e gadget. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 24:00 del 2 maggio. Nessuna registrazione sarà accettata oltre tale termine. EPS & Runcard: inviare email a gargano2000onlus@yahoo.it con allegato certificato medico agonistico. La scadenza delle iscrizioni è alle ore 24:00 del 2 maggio 2025

Premi e classifiche

La gara sarà cronometrata e giudicata secondo i regolamenti FIDAL. Premi in palio per i primi tre assoluti uomini e donne, per i primi tre classificati di ogni categoria FIDAL, per i primi cinque atleti EPS e Runcard (categoria unica), e per le prime cinque società con il maggior numero di atleti al traguardo. Ai primi classificati di ogni categoria FIDAL sarà assegnata la maglia di Campione Provinciale 2025.

L’ASD Gargano 2000, da anni impegnata nella promozione dello sport come veicolo di educazione e inclusione, rinnova così il proprio impegno a favore del territorio e delle giovani generazioni. “Lo sport unisce, fa faticare e divertire, crea condivisione e rende felici. Questo è lo sport che vogliamo!” – sottolineano gli organizzatori, invitando atleti, famiglie e appassionati a partecipare e a scoprire la bellezza di un Gargano tutto da correre.

