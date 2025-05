FOGGIA — Sei centodiciottomila tonnellate di rifiuti, l’equivalente di quasi 25mila tir. È il dato choc denunciato da Legambiente e portato all’attenzione nazionale grazie a un servizio andato in onda su Striscia la Notizia.

Le campagne del Tavoliere, celebre per l’eccellenza di olio e vino, si stanno trasformando in una discarica a cielo aperto, alimentata dalle ecomafie.

“La criminalità organizzata sta utilizzando questo territorio come sversatoio illegale”, ha dichiarato Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia, al microfono dell’inviato Pinuccio.

Tra le distese di ulivi e vigne sorgono ora vere e proprie colline di rifiuti industriali. Una ferita che rischia di compromettere non solo l’ambiente, ma anche la reputazione delle produzioni agricole locali.

Per far fronte a quella che viene definita una vera emergenza, l’associazione ambientalista ha chiesto che l’area venga riconosciuta come Sito di Interesse Nazionale (SIN), misura che garantirebbe maggiori controlli e l’intervento diretto delle istituzioni centrali.

“Questo permetterebbe di accendere un faro sul territorio e avviare un monitoraggio più stringente”, ha spiegato Salzedo.

La gravità della situazione è stata sottolineata anche dalla Procura, che in una recente relazione ha parlato esplicitamente di una “nuova Terra dei Fuochi”.

Il fenomeno, secondo Legambiente, non è frutto di abbandoni occasionali: “Esiste un sistema criminale radicato, con legami tra la camorra e la mafia foggiana”, ha avvertito la presidente regionale.

Intanto, le tonnellate di rifiuti continuano ad accumularsi, mentre cresce la preoccupazione tra cittadini e agricoltori che vedono minacciato il futuro del Tavoliere, cuore agricolo della Puglia.

Fonte: tgcom24