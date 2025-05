Foggia, delegazione dell’Osservatorio Polizia Locale e Fuori Coro incontra la Sindaca Episcopo

Lo scorso 29 aprile 2025 una delegazione dell’Osservatorio Polizia Locale (OPL) e dell’associazione Il Fuori Coro, guidata dal Presidente On. Franco Notarrigo e dal Segretario regionale della Puglia, Commissario Stefano Berardino, ha incontrato presso Palazzo di Città la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e l’Assessora alla Polizia Locale, Daniela Patano. Durante l’incontro, la delegazione ha portato i saluti del Presidente nazionale dell’OPL, Antonio Barbato, e del Presidente de Il Fuori Coro, Francesco Lazzari.

In segno di omaggio e memoria, è stato consegnato alla Prima cittadina il volume “Storia e Caduti della Polizia Locale d’Italia”, corredato da un album fotografico dedicato agli agenti caduti in servizio. Al centro del confronto, la delicata condizione operativa della Polizia Locale, spesso costretta a intervenire in situazioni complesse senza il supporto, le tutele e le dotazioni garantite alle forze di polizia ad ordinamento statale. La delegazione ha chiesto con fermezza un impegno più concreto da parte delle amministrazioni locali per il riconoscimento dei diritti e delle specificità del corpo di Polizia Locale.

La Sindaca Episcopo, che siede anche nel Consiglio Nazionale ANCI, ha manifestato piena attenzione e sensibilità rispetto alle criticità sollevate, sottolineando la necessità di una riforma profonda e urgente della Legge Quadro n. 65 del 1986, che regola l’ordinamento della Polizia Locale. L’incontro si è concluso con l’impegno comune a proseguire il dialogo istituzionale, affinché si possa dare finalmente risposta alle legittime richieste di chi ogni giorno garantisce la sicurezza e il rispetto della legalità sul territorio.