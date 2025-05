Foggia, la nuova circonvallazione è pronta ma il verde è già al collasso

FOGGIA – La nuova orbitale di Foggia, inaugurata con entusiasmo solo pochi mesi fa e salutata come un’opera strategica per la viabilità cittadina, mostra già le prime crepe sul fronte ambientale. A denunciarlo è il WWF Foggia, che con un monitoraggio sul campo ha acceso i riflettori sullo stato precario del verde pubblico che costeggia la nuova arteria. Secondo quanto rilevato dai volontari dell’associazione ambientalista, lungo il tracciato sono stati piantati 291 alberi, a fronte dei 355 annunciati nei comunicati ufficiali.

Ma il dato più allarmante riguarda le condizioni degli alberi stessi: circa un terzo risulta già secco o gravemente compromesso. A questi si aggiungono numerosi arbusti in stato di abbandono. «Questo è il risultato dell’assenza di cure post-impianto, dell’inefficace irrigazione e di una gestione che considera ancora il verde come semplice elemento decorativo, anziché come un’infrastruttura viva e strategica», ha dichiarato Maurizio Marrese, presidente del WWF Foggia.

L’associazione lancia un appello urgente alle istituzioni affinché vengano adottate misure concrete:

un piano di irrigazione efficace, soprattutto nei periodi di siccità;

interventi di manutenzione ordinaria, con potature e sistemazione delle conchette alla base degli alberi per favorire l’assorbimento dell’acqua;

la sostituzione delle piante morte e la verifica del rispetto delle quantità previste dal progetto finanziato;

il coinvolgimento di personale adeguato e qualificato nella gestione del verde urbano.

«Non è solo una questione estetica – conclude il WWF – ma di rispetto verso l’ambiente, verso i cittadini e verso i fondi pubblici investiti. Una strada ben progettata non può essere contornata da alberi lasciati al loro destino. È responsabilità degli uffici competenti garantire la cura del verde anche dopo l’inaugurazione.» Il WWF Foggia si è detto pronto a collaborare con gli enti preposti per avviare buone pratiche di gestione sostenibile del verde urbano. «Ogni albero salvato – sottolineano – è un investimento per il futuro.»