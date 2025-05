C’è qualcosa di profondamente simbolico nella vicenda della tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia. Un binario abbandonato, sei corse estive che sembrano più un contentino che un servizio reale, e dietro tutto questo, una politica locale che — nonostante le promesse e le parole spese in campagna elettorale — continua a girarsi dall’altra parte.

L’ultima conferma è arrivata lo scorso 29 aprile, in Consiglio comunale, quando una mozione firmata dal consigliere del M5S Gianluca Totaro, e sostenuta dai colleghi di minoranza Massimiliano Ritucci e Antonio Tasso, chiedeva semplicemente un impegno: elettrificare la linea e garantire un servizio ferroviario stabile, tutto l’anno. Non un sogno futurista, ma una necessità concreta, sostenuta da decine di associazioni, cittadini, operatori turistici e semplici pendolari.

Eppure, anche stavolta, il treno non è partito. Dopo aver chiesto modifiche alla mozione — accettate in nome del dialogo — la maggioranza ha fatto marcia indietro, proponendo il ritiro del testo e un generico “lavoriamoci insieme”. Un modo elegante per dire “non ora, forse mai”.

La sensazione è che si voglia solo prendere tempo, evitare uno scontro diretto su un tema scomodo, magari per proteggere altri interessi. Perché il sospetto in città si fa sempre più insistente: quel tracciato ferroviario fa gola. Fa gola a chi vorrebbe vederci altro. Magari un lungomare “moderno”, tirato fuori da un cassetto polveroso che risale al 2007. Una visione che, più che migliorare l’accessibilità al mare, sembra servire a giustificare una trasformazione silenziosa dell’area, lontana dalle vere esigenze dei cittadini.

“Ma la questione è più ampia – sostengono Ritucci e Tasso –Parliamo di una città isolata, priva di collegamenti ferroviari efficienti, in una provincia già marginalizzata. Parliamo di un territorio dove lo sviluppo passa, o dovrebbe passare, anche da infrastrutture sostenibili, pulite, sicure. Il treno non è nostalgia del passato, ma una promessa di futuro. Ignorarlo è scegliere deliberatamente un modello di sviluppo vecchio, miope, sbilanciato tuttosul trasporto su gomma”.

E allora sì, la decisione della maggioranza è grave. Ma forse è anche utile. Perché chiarisce, senza più maschere, quali sono le reali priorità politiche. E chi, in questa città, crede davvero nella mobilità sostenibile e chi, invece, la usa solo come slogan da campagna elettorale.

“La società civile però — come hanno ricordato i consiglieri di AgiAMO e Sipontum — non resterà in silenzio. Perché il treno, in fondo, è anche un simbolo. Di connessione. Di dignità. Di speranza. E se la politica non vuole ascoltare, sarà il popolo a rimettere in moto i vagoni della partecipazione”.