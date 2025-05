Ippocampo, il grido di Salvatore Coccia: "Così non ci rialzeremo mai"

MANFREDONIA (FOGGIA) – «Non lamentiamoci se a Ippocampo non cambia nulla: oggi abbiamo toccato il fondo».

È lo sfogo amaro di Salvatore Coccia, residente del villaggio turistico Ippocampo, dopo la scarsa partecipazione alla manifestazione organizzata a Manfredonia per rivendicare i diritti dei cittadini della zona.

All’appello hanno risposto appena una ventina di famiglie, su oltre 2400 proprietà presenti nel villaggio.

«È triste vedere così poco interesse — denuncia Coccia —. Con questo menefreghismo andremo sempre più giù. La maggior parte di noi è proprietaria di una casa qui, ma senza unità e partecipazione non possiamo pretendere miglioramenti».

L’iniziativa, nata per richiamare l’attenzione sulle criticità del villaggio turistico e chiedere interventi concreti, si è così trasformata in un’occasione mancata, lasciando spazio alla delusione e alla preoccupazione per il futuro della località.