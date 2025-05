MANFREDONIA (FOGGIA) – Partirà il prossimo 9 maggio una nuova campagna di monitoraggio della qualità dell’aria a Manfredonia.

Il Comune installerà una stazione mobile attrezzata presso la scuola media “Gian Tommaso Giordani”, che inizierà da subito a rilevare i principali inquinanti atmosferici.

L’iniziativa ha un duplice obiettivo: tutelare la salute dei cittadini, in particolare le fasce più vulnerabili come bambini e anziani, e acquisire dati precisi sull’inquinamento per pianificare interventi mirati.

Il laboratorio mobile misurerà in tempo reale le concentrazioni di polveri sottili (PM10 e PM2.5), biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio e altri agenti inquinanti.

Queste informazioni saranno essenziali per individuare le fonti di contaminazione e valutare azioni come l’istituzione di zone a traffico limitato o il potenziamento della mobilità sostenibile.

In caso di superamento dei limiti, il sistema potrà attivare allerte e avviare campagne straordinarie di controllo.

La stazione, descritta come un laboratorio scientifico su ruote, è dotata di strumenti di ultima generazione e di una centralina meteo che registra temperatura, vento, pioggia e altri parametri ambientali.

I dati saranno accessibili anche da remoto dalle autorità competenti.