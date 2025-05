Manfredonia e Gargano sotto stretta sorveglianza: intensificati i controlli della Polizia di Stato, un arresto, sequestri di droga e misure di prevenzione

Nel mese di aprile, la Polizia di Stato ha rafforzato la propria presenza anche a Manfredonia e in diverse aree del Gargano, con una serie di operazioni di controllo straordinario e attività ad “alto impatto” condotte congiuntamente alle altre Forze di Polizia. L’obiettivo, come nel resto della provincia di Foggia, è stato quello di contrastare le forme più insidiose di criminalità, presidiare i luoghi più esposti al degrado urbano e sociale e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Nell’ambito di questo piano di prevenzione e controllo del territorio, a Manfredonia è stata realizzata un’operazione ad Alto Impatto, accompagnata da 11 servizi straordinari che hanno interessato anche le aree periferiche e le zone più sensibili del centro urbano. Le pattuglie hanno operato in particolare nei pressi di piazze, lungomare, stazioni, locali pubblici e aree giovanili, dove si registrano con maggiore frequenza episodi di microcriminalità e consumo di sostanze stupefacenti.

Durante le attività sono stati identificati numerosi soggetti, tra cui anche persone con precedenti penali, e sono stati eseguiti controlli mirati su veicoli e locali pubblici. È proprio a Manfredonia che si è registrato uno degli arresti operati dalla Polizia di Stato nell’intero mese, inserito in un contesto investigativo volto al contrasto del traffico di stupefacenti.

Proprio sul fronte della droga, l’attività repressiva ha portato al sequestro complessivo, su scala provinciale, di oltre 17 kg di sostanze stupefacenti, in prevalenza cannabinoidi, ma anche cocaina ed eroina. Sebbene il grosso dei sequestri sia avvenuto a Foggia, anche a Manfredonia si sono registrati episodi rilevanti, segno di una rete di spaccio attiva anche nei centri costieri del Gargano, da tempo attenzionati dalle forze dell’ordine.

In parallelo, su proposta della Divisione Anticrimine della Questura di Foggia, il Questore ha adottato diverse misure di prevenzione che riguardano anche soggetti residenti o attivi nell’area garganica. Tra queste figurano ammonimenti, avvisi orali, fogli di via obbligatori e divieti di accesso a determinate aree urbane. Provvedimenti mirati che puntano a contenere situazioni potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attività sul campo si è estesa anche al monitoraggio dei flussi migratori irregolari. L’Ufficio Immigrazione della Questura ha infatti emesso cinque decreti di espulsione, alcuni dei quali relativi a cittadini stranieri rintracciati proprio nella fascia costiera, spesso punto di passaggio per ingressi illegali via mare. Due espulsioni si sono concluse con l’accompagnamento alla frontiera, mentre tre soggetti sono stati trasferiti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri.

In un’area come il Gargano, che alterna bellezze naturali e flussi turistici a situazioni di disagio sociale e criminalità, la presenza costante delle forze dell’ordine è cruciale. Le operazioni di aprile rappresentano un segnale forte da parte dello Stato: il territorio non è lasciato solo, e l’attenzione verso le dinamiche locali resta altissima.

La Polizia di Stato rinnova l’invito ai cittadini di Manfredonia e dei comuni garganici a collaborare attivamente con le forze dell’ordine, anche in forma anonima, utilizzando l’applicazione YOUPOL per segnalazioni non urgenti. In caso di emergenza, resta sempre attivo il 112 NUE, numero unico per le chiamate di pronto intervento.