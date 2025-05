Lucera – Nessuna droga nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “Francesco Lastaria” di Lucera. A chiarirlo è la ASL Foggia, intervenuta oggi con una nota ufficiale per fare luce sulla notizia riportata da alcuni organi di stampa circa il presunto ritrovamento di sostanze stupefacenti all’interno della struttura ospedaliera.

Secondo quanto precisato dall’Azienda Sanitaria, l’episodio non ha coinvolto il Pronto Soccorso vero e proprio, bensì alcuni locali adiacenti, utilizzati dalla postazione del 118 della ASL Foggia. Si tratta di spazi ubicati all’interno del complesso del Lastaria, ma distinti sotto il profilo gestionale e operativo. A operare in quei locali non è il personale ospedaliero, ma gli operatori del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Una distinzione importante, sottolineata anche da alcuni articoli apparsi oggi sulla stampa, ma che la Direzione Strategica della ASL Foggia ha ritenuto opportuno ribadire per evitare fraintendimenti e allarmismi ingiustificati tra la cittadinanza.

“Il Pronto Soccorso del Lastaria non è coinvolto in alcun modo nella vicenda – chiarisce la ASL –. I locali interessati sono in uso al 118, un servizio distinto, che risponde a una diversa filiera organizzativa all’interno dell’azienda sanitaria”.

Intanto, sono in corso le verifiche interne per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’Azienda ha espresso piena disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie, affinché ogni responsabilità venga accertata con la massima trasparenza.

“Vogliamo rassicurare la cittadinanza – aggiunge la Direzione – sul fatto che l’episodio non ha in alcun modo compromesso l’attività del Pronto Soccorso, che continua a operare regolarmente, garantendo assistenza di qualità e in totale sicurezza”.

Il presidio ospedaliero di Lucera rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza d’emergenza dell’intera area del Subappennino Dauno. Da qui, l’invito della ASL a evitare generalizzazioni e letture affrettate, che rischiano di danneggiare l’immagine e la credibilità di un servizio sanitario che, ogni giorno, lavora con serietà e dedizione.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili nuovi elementi dalle indagini in corso.