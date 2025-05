Palombella, 'vogliamo conoscere dettagli piano Baku per ex Ilva'

“La vertenza è a uno snodo fondamentale per il futuro ambientale, occupazionale e industriale di Taranto e dell’intero Paese. Le prossime settimane saranno decisive: vogliamo conoscere il piano di Baku nel dettaglio, vogliamo risposte concrete per i lavoratori e il territorio. Non accetteremo accordi preconfezionati, la Uilm pretende di essere coinvolta e di partecipare attivamente a ogni fase del confronto”. Lo ha detto il segretario generale della Uilm Rocco Palombella, che oggi ha incontrato le Rsu di fabbrica e degli appalto nello stabilimento siderurgico Adi in As (ex Ilva) di Taranto. Presenti il segretario territoriale della Uilm Taranto, Davide Sperti, e il coordinatore generale della Uil Taranto, Gennaro Oliva.

“Siamo a un punto cruciale – ha aggiunto Palombella – per il destino di oltre 20mila lavoratori, tra diretti, indiretti e appalto. Non c’è più tempo da perdere: è il momento delle scelte e della responsabilità. Per i lavoratori, per l’ambiente, per l’occupazione e per l’industria. La Uilm non arretrerà di un passo”. Per il segretario territoriale Sperti “dopo 13 anni di vergognosa vertenza i lavoratori devono essere al centro di ogni tipo di discussione che riguardi il loro futuro, perché è esclusivamente grazie alla loro resistenza se lo stabilimento di Taranto è ancora in piedi nonostante tutto”.

Qualsiasi “percorso – ha dichiarato il segretario Uil Oliva – deve ripartire dall’accordo del 6 settembre 2018. È lì che si garantisce la tutela dei lavoratori diretti, di quelli in amministrazione straordinaria e dell’intero indotto. Non ci interessano soluzioni calate dall’alto: la dignità delle persone viene prima di qualsiasi logica industriale”.

Lo riporta l’ANSA