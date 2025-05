Tore ’e Criscienzo – Il Re oscuro della Camorra e delle Isole Tremiti

Facimmocaccià l’oro dai piducchi. Così si diceva nei bassi di Napoli quando si parlava di Tore ’e Criscienzo, il primo vero camorrista moderno, il “Lacenaire” partenopeo, calzolaio di giorno, feroce capintesta di notte. Ma prima che diventasse leggenda, fu semplicemente Salvatore De Crescenzo, nato nel 1816 sotto i tendoni di un circo, figlio di un uomo che ingoiava spade e di una donna che si faceva schiacciare pietre sul corpo come se fossero fiori.

L’ascesa di un guappo imperiale

A 14 anni entrò nella camorra. A 33, si candidò a capo della fratellanza, sfidando Antonio Lubrano, il vecchio boss. Il suo stile diventò legge: giubbotto corto, pantaloni larghi “sfasati”, passo sicuro e sguardo che tagliava l’aria come una lama. L’esordio nel crimine fu feroce: nel 1849 compì tre delitti. Venne imprigionato e in carcere, invece di piegarsi, si fece padrone. Obbligava il compagno di cella a sventolargli aria fresca con un ventaglio, e quando quello osò smettere, lo picchiò fino a farlo chiedere il trasferimento. Ma Tore non perdonava: lo accoltellò a morte e si prese altri cinque anni.

In carcere sfidò e uccise Luigi Salvatori in una “zumpata”, il duello rituale col coltello. La sua fama si consolidò. Anche chi portava la divisa lo guardava con timore.

Dal carcere al potere: camorra e politica

Fu liberato sotto l’ala di Liborio Romano, il ministro della Polizia che, per mantenere l’ordine a Napoli nel caos pre-unitario, lo nominò capo della neonata guardia cittadina. Tore si trovò improvvisamente con un distintivo e un mandato, e usò entrambi con mano pesante. Le bastonate piovevano su chiunque non si sottomettesse.

Nel settembre del 1860, l’Italia cambiava volto. Giuseppe Garibaldi arrivò a Napoli, accolto non solo da Liborio Romano, ma proprio da Tore ‘e Criscienzo, che lo scortò tra la folla

Garibaldi stesso lo ricordò nelle sue memorie il 7 settembre 1860:

“L’ingresso nella grande capitale ha più del portentoso che della realtà. Accompagnato da pochi aiutanti, io passai frammezzo alle truppe borboniche ancora padrone, le quali mi presentavano l’armi con più ossequio, certo, che non lo fecero in quei tempi ai loro generali.”

La caduta e l’esilio

Ma l’Italia nuova non voleva padrini. Il ministro Silvio Spaventa sciolse la guardia cittadina e licenziò tutti i camorristi. Iniziò la caccia. Carlo Aveta, con il commissario Nicola Jossa, sfidò Tore a una zumpata al Campo di Marte. Jossa lo ferì. Era il luglio del 1862. Tore fu arrestato e mandato in esilio a Ponza.

Lì ritrovò il suo vecchio rivale, Antonio Lubrano. I Borbonici, in un ultimo atto disperato, tentarono di farli evadere. Ma Lubrano, forse per vendetta o per paura, li tradì. Tore fu rinchiuso in una cella di massima sicurezza. Lubrano guadagnò la libertà. Ma non durò: il Tribunale della Gran Mamma decretò la sua condanna. Tre affiliati lo ammazzarono con freddezza. Così finì la guerra tra i due boss.

Il dominio alle Tremiti

L’8 luglio 1864, Tore ‘e Criscienzo, insieme a 71 detenuti, fu trasferito da Capraia a Napoli, diretto alle Isole Tremiti, dove avrebbe passato i suoi ultimi quattro anni da prigioniero… o forse da sovrano in esilio.

Era tutto pronto: a San Nicola erano stati costruiti cameroni, restaurata la Fortezza, ricavate cisterne e forni. Un ponte in legno di quercia univa le isole tra di loro. Nove stanzoni, quattro camorristi per ognuno. Uno era sempre eletto capintrito, e custodiva i coltelli. Veniva lavato, servito, riverito. Un “picciotto” si occupava di riscuotere i soldi dai detenuti non affiliati. Nessuno era libero: si pagava “l’olio alla Madonna”, un’offerta obbligata per accendere la lampada sacra, ma anche un pizzo occulto, “facimmocaccià l’oro dai piducchi!”.Chi non era affiliato alla camorra, pagava per accendere la lampada, ma anche per salvare la propria pelle.

I nuovi arrivati venivano accolti con un cerimoniale ben preciso. Se camorristi, entravano dicendo: — «Saluto i compagni e tutti i detenuti di questa stanza». Gli altri rispondevano: — «Ci sentiamo in obbligo verso di voi e vi salutiamo con dovere».

Se non erano della setta, venivano umiliati, spogliati, costretti a giocarsi anche i vestiti. E chi si rifiutava di pagare finiva infilzato. Anche chi pagava, non era mai libero: un uomo d’onore lo sorvegliava, e ogni gesto doveva essere approvato.

E quando arrivò Tore, tutto si fermò.Il vento cambiò. Il suo nome bastava per far tremare chiunque. Il clima, già pungente alle Tremiti, si fece gelido.

Sotto le stelle dell’Adriatico, tra le pietre della Fortezza e il ponte in legno che collegava le isole, Tore ‘e Criscienzo scrisse il suo ultimo capitolo. Non più re di

Napoli, ma imperatore dei dannati.

Le isole, però, non erano fatte solo di crimini e ombre. C’erano passaggi segreti, tesori nascosti, fughe leggendarie, naufragi e maremoti che ancora oggi il mare racconta.

E tra quei misteri c’era anche il ponte borbonico, che collegava le isole tra loro, bello e scomparso, di cui si era persa la memoria, fino a quando il sottoscritto da giovane ingegnere, circa 25 anni fa riuscì a riscoprire i carteggi originali.Speriamo un giorno, il vecchio ponte borbonico verrà ripristinato, per restituire alla Fortezza e all’arcipelago tutto il fascino e l’eco che meritano.

Michelangelo De Meo