Tragedia sulla Manfredonia-Mattinata: cane ritrovato morto ai bordi della strada. L'appello

Una segnalazione, una corsa contro il tempo, e purtroppo un triste epilogo. Questa mattina, lungo la strada provinciale che collega Manfredonia a Mattinata, all’altezza del distributore IP nei pressi di Manfredonia Vetro, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cane, probabilmente smarrito, che giaceva ai margini della carreggiata.

A notarlo per primo è stato un automobilista in transito nelle prime ore del giorno, durante il tragitto verso il posto di lavoro. L’uomo, colpito dalla presenza dell’animale a bordo strada, ha prontamente allertato la Polizia Locale di Monte Sant’Angelo e, in seguito, ha segnalato il caso tramite la rete di volontari di SOS Animali Manfredonia.

La comunicazione è giunta all’attenzione della consigliera comunale di Manfredonia Liliana Rinaldi, da sempre attiva sul fronte della tutela degli animali randagi, che si è immediatamente recata sul posto insieme ad alcuni volontari. Una volta giunta sul luogo della segnalazione, la consigliera ha potuto soltanto constatare il decesso dell’animale. Il cane, munito di collare antipulci — dettaglio che fa ipotizzare non si trattasse di un randagio cronico ma di un cane smarrito — era ormai privo di vita. È stato quindi richiesto un ulteriore intervento delle forze dell’ordine per la rimozione della carcassa e l’eventuale avvio delle procedure di identificazione.

La vicenda riporta nuovamente sotto i riflettori un problema che affligge il nostro territorio in modo sistematico e, troppo spesso, ignorato: il randagismo e la mancata prevenzione delle sue conseguenze più gravi. Non è il primo caso di animali abbandonati o smarriti ritrovati senza vita ai margini delle strade provinciali e statali del Gargano. Questi tragici eventi non rappresentano soltanto una questione di sicurezza stradale, ma soprattutto una questione di civiltà e di rispetto verso gli esseri viventi.

È doveroso chiedersi quali siano le reali misure messe in campo dai Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo per contrastare in modo efficace il fenomeno del randagismo. Sono sufficienti le campagne di sterilizzazione? Vengono effettuati monitoraggi costanti nei territori a rischio? Esistono protocolli di intervento immediato in caso di segnalazioni?

La presenza di un collare sul cane trovato questa mattina suggerisce che si trattasse di un animale domestico smarrito e non curato da settimane. Forse, con una rete di monitoraggio e intervento più capillare, il cane avrebbe potuto essere recuperato in tempo e riportato al suo proprietario. Invece, ha trovato la morte in solitudine, accanto a un guardrail.

La cittadinanza chiede un segnale forte alle amministrazioni locali: serve una collaborazione concreta e continuativa tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni animaliste. Servono fondi, campagne di sensibilizzazione, controlli nei territori rurali e urbani, e — soprattutto — una volontà politica chiara e determinata a risolvere un problema che non può più essere derubricato come “secondario”.

L’associazione SOS Animali Manfredonia, insieme alla consigliera Liliana Rinaldi, continuerà a farsi portavoce delle tante segnalazioni che ogni giorno giungono da cittadini sensibili e responsabili. Ma è evidente che il volontariato da solo non può sopperire alle mancanze strutturali di un sistema che dovrebbe tutelare gli animali, i cittadini e la sicurezza stradale.

L’auspicio è che l’episodio di oggi non resti l’ennesima storia dimenticata, ma serva da monito per un cambio di passo concreto nella gestione del randagismo a livello locale.