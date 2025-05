Zapponeta celebra i 50 anni di autonomia: presentato il logo ufficiale del 50° anniversario

Zapponeta, 2 maggio 2025 – Il Comune di Zapponeta dà ufficialmente il via alle celebrazioni per il 50° anniversario dell’autonomia amministrativa, conquistata il 2 maggio 1975. A cinquant’anni da quel traguardo storico, la comunità si prepara a vivere un 2025 ricco di eventi, iniziative e momenti di condivisione.

A inaugurare simbolicamente l’anno del cinquantesimo è stato il Sindaco, che ha presentato pubblicamente il logo ufficiale del 50° anniversario, un’immagine che accompagnerà tutte le manifestazioni promosse dal Comune nel corso dell’anno. Il logo – che unisce mare, storia, natura e identità – rappresenta al meglio le radici e il futuro della comunità zapponetana.

“Celebrare cinquant’anni di autonomia significa ricordare un percorso fatto di amore per il territorio, passione, impegno e orgoglio – ha dichiarato il Sindaco –. Il 2025 sarà un anno speciale per tutta la nostra comunità: Zapponeta si vestirà a festa per rendere omaggio a ciò che siamo stati e per guardare insieme a ciò che vogliamo diventare”.

In occasione delle celebrazioni, il Comune realizzerà gadget celebrativi e promuoverà un programma di eventi culturali, sociali e ricreativi aperti alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno partecipare.

Il programma dettagliato degli eventi sarà comunicato nelle prossime settimane.