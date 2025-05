Appalto fogna bianca a Foggia, la Sofieco non si arrende dopo la bocciatura al Consiglio di Stato

FOGGIA – “Non ci fermiamo alle decisioni dei giudici amministrativi”. Con queste parole Michele Monopoli, titolare della Sofieco, conferma l’intenzione di proseguire la propria battaglia legale in merito all’appalto per la gestione della rete di fogna bianca nel comune di Foggia. La dichiarazione giunge all’indomani della sentenza del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso della Sofieco, confermando la legittimità dell’aggiudicazione all’associazione temporanea di imprese (Ati) De Cesari & Favellato. Il contratto, dal valore di oltre 5,8 milioni di euro, prevede la manutenzione, sanificazione, ispezione e bonifica della rete di fognatura pluviale urbana per un periodo di quattro anni, comprensivo di servizi collaterali come il lavaggio di fosse biologiche e l’eventuale bonifica ambientale in caso di sversamenti.

L’azienda ricorrente ha da subito sollevato dubbi sulla regolarità dei requisiti posseduti dall’Ati aggiudicataria. In particolare, Monopoli sostiene che alcune iscrizioni camerali necessarie per partecipare alla gara – come quelle relative ad attività di espurgo, disinfezione e trasporto rifiuti – siano state ottenute solo pochi mesi prima della pubblicazione del bando. “Abbiamo evidenziato questo aspetto nei nostri ricorsi, ma non è stato considerato decisivo”, afferma Monopoli. “Per noi, la data di iscrizione camerale è un elemento sostanziale per valutare l’idoneità di un’impresa a eseguire prestazioni tecniche così delicate”.

Ulteriori rilievi riguardano l’effettiva esecuzione dell’appalto. L’imprenditore accusa l’Ati vincitrice di aver delegato integralmente i lavori a soggetti terzi, in presunta violazione della normativa sui subappalti. “La legge stabilisce che il subaffidamento non debba superare il 2% dell’importo complessivo – spiega – ma da nostre verifiche risulterebbe che l’intero servizio sia stato esternalizzato”. A ciò si aggiungono critiche sulla gestione della procedura di gara e sulla composizione della commissione giudicatrice, che, secondo Monopoli, non avrebbe incluso figure con competenze tecniche specifiche nel settore della fognatura. “Inoltre – aggiunge – uno dei chiarimenti forniti dal responsabile unico del procedimento risulta, a nostro avviso, in contraddizione con il testo del bando stesso. Un aspetto su cui sarebbe stato opportuno un maggiore approfondimento”.

Nonostante la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, la Sofieco non esclude ulteriori iniziative. Monopoli ha affidato la difesa all’avvocato Arturo Cancrini, tra i massimi esperti italiani di diritto amministrativo, e afferma di voler valutare azioni mirate sull’esecuzione concreta dell’appalto. “Abbiamo chiesto più volte accesso agli atti – dichiara – per verificare chi stia effettivamente eseguendo le attività, ma finora non abbiamo ricevuto risposta. E da fonti comunali emergerebbero elementi che sollevano interrogativi sulla reale operatività dell’Ati”. L’imprenditore fa anche riferimento all’esistenza di due fascicoli d’indagine presso la Procura, nei quali risulterebbe menzionata anche la gara in questione. Al momento, tuttavia, non sono emerse contestazioni penali né responsabilità accertate a carico dei soggetti coinvolti. L’intera vicenda resta dunque sotto i riflettori, tra rivendicazioni imprenditoriali, sentenze amministrative definitive e possibili accertamenti futuri da parte della magistratura ordinaria.

Lo riporta l’IMMEDIATO.NET