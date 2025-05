Foggia, arsenale scoperto nel garage del figlio dell’ex boss: arrestato Giuseppe Trisciuoglio

FOGGIA — Un vero arsenale da guerra quello scoperto dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) in un garage di Foggia, dove gli agenti hanno arrestato in flagranza Giuseppe Trisciuoglio, 48 anni, figlio dello storico boss della “Società foggiana”, Federico Trisciuoglio, morto nel 2022.

Durante la perquisizione, avvenuta mercoledì 28 aprile, la Dia ha rinvenuto un mitra Kalashnikov Ak-47, tre fucili — tra cui due rubati a San Marco in Lamis lo scorso anno —, tre pistole con matricole abrase, quattro silenziatori e oltre 630 munizioni di vario calibro.

Nel box, situato nei sotterranei di un palazzo in via Pellegrino Graziani, sono stati trovati anche una divisa della Polizia, un cannocchiale di precisione, dieci telefonini, un casco integrale, dodici targhe e persino un’ascia.

Trisciuoglio, al momento dell’arresto, si è dichiarato estraneo alla scoperta.

Davanti al giudice per le indagini preliminari Cecilia Massarelli, ha sostenuto di non mettere piede in quel garage da tre anni e ha ipotizzato che il materiale potesse appartenere al padre.

Ma il gip non ha creduto alla sua versione e ha convalidato l’arresto, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Giuseppe Mongelli, che ha disposto la custodia in carcere.

Un nome già noto alle cronache

Il curriculum criminale di Giuseppe Trisciuoglio è lungo e articolato. Già arrestato nel 2004 nell’ambito dell’operazione “Poseidon”, fu poi assolto dalle accuse di associazione mafiosa e traffico di droga, mentre il padre venne condannato a 13 anni.

Nel 2012 un nuovo arresto con l’operazione “Piazza Pulita”, che portò a una condanna a sette anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di “Amica”, l’ex azienda di gestione rifiuti dove Trisciuoglio risultava impiegato.

Nel 2013 un altro blitz, “Corona”, gli costò una condanna a quattro anni per mafia e concorso in estorsione insieme al padre.

L’ultimo arresto risale al 2017, quando la Cassazione rese definitiva la pena per l’operazione “Piazza Pulita”, obbligandolo a scontare quasi cinque anni di reclusione.

Nel 2016, il nome di Trisciuoglio tornò alla ribalta per un agguato fallito: lui e il fratello Fabio rimasero miracolosamente illesi davanti al loro autosalone, in un episodio collegato alla guerra di mafia che insanguinò Foggia tra il 2015 e il 2016.

L’indagine e l’arresto

L’operazione che ha portato al nuovo arresto si è svolta nel pomeriggio del 28 aprile. Gli agenti della Dia hanno seguito Trisciuoglio, a bordo di un’auto insieme a una donna, mentre accedeva ai box sotterranei di via Pellegrino Graziani.

In possesso delle chiavi sia del cancello automatico sia del garage, l’uomo è stato bloccato poco dopo.

La perquisizione ha rivelato l’impressionante deposito di armi e materiali potenzialmente destinati a nuove azioni criminali.

L’indagine ora prosegue per chiarire a chi fosse realmente destinato l’arsenale e se dietro il ritrovamento si nascondano nuove trame della criminalità organizzata foggiana.

